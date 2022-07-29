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2022金山甘藷季開跑！星光下體驗田園焢窯樂趣

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
金山區是台灣北部主要甘藷產區，東北季風吹拂加上半砂質黏土土壤，是金山甘藷鬆軟Q甜的原因。記者江婉儀／攝影
金山區是台灣北部主要甘藷產區，東北季風吹拂加上半砂質黏土土壤，是金山甘藷鬆軟Q甜的原因。記者江婉儀／攝影

2022金山甘藷季正式開始，每年夏、秋正是甘藷豐收的季節，金山區公所表示，今年推出夜間星光窯活動，還邀請到許多表演團體及劇團演出，以及現場親子DIY活動和夜間蚊子電影院，是暑期親子活動去處最佳選擇。

金山區是台灣北部主要甘藷產區，東北季風吹拂加上半砂質黏土土壤，是金山甘藷鬆軟Q甜的原因，甘藷富維生素A、B1、B2、C及鐵、鈣等礦物質，營養價值高，金山區出產的台農66號及57號都是甘藷中的極品。

今年推出夜間星光窯活動，窯數有限、每窯1200元，自8月1日中午12點起開放上網報名，除了焢窯體驗，還邀請到許多表演團體及劇團演出，以及現場親子DIY活動和夜間蚊子電影院，是暑期親子活動去處最佳選擇，其中免費親子DIY活動更是採用朱銘美術館推出的甘藷製天然蠟筆進行DIY彩繪體驗，別具特色。

新北市副市長謝政達表示，本年度的「金山焢窯點藷成金」千人焢窯主活動將在8月27日展開，今年活動為了擴大服務報名焢窯的民眾，更加強了交通接駁，除了於金山市區設接駁點安排免費接駁專車可接送民眾至主活動會場外，更讓民眾在報名時可選擇於板橋車站、臺北車站、南港車站等加購接駁專車接送至金山來回，讓大家更輕鬆的參加活動。

金山區長廖武輝表示，每年6月至10月是金山甘藷的產季，這為了讓更多民眾參與也帶動金山地區觀光及週邊商機，除了主活動外更推出了一系列活動，更將小農市集結合8月28日在地舉辦的金山甘藷馬拉松賽事，讓推廣金山農特產品發揮最大效益。

農業局長李玟表示，為了讓全台民眾能夠更輕鬆的享用到金山特產甘藷，金山區公所及金山地區農會，與中華郵政股份有限公司基隆郵局合作，聯名推出金山紅心甘藷禮盒搭配2022金山甘藷季活動，於8月15日起在中華郵政「i郵購」開放訂購，且每一箱賣出金額，都將捐出10元補助金山區國小營養午餐經費。

另外，金山農友將於9月3、4、7、8日分別在都會區的台北希望廣場及板橋農會舉辦展售會，夏天特有的美好滋味，讓大家搭捷運就可以方便購得，與家人分享。活動最新詳情可至金山區公所粉專查詢或電洽「2022金山甘藷季活動小組」：02-2321-2738

2022金山甘藷季正式開始。記者江婉儀／攝影
2022金山甘藷季正式開始。記者江婉儀／攝影
甘藷富維生素A、B1、B2、C及鐵、鈣等礦物質，營養價值高，金山區出產的台農66號及57號都是甘藷中的極品，也有不少相關加工品。記者江婉儀／攝影
甘藷富維生素A、B1、B2、C及鐵、鈣等礦物質，營養價值高，金山區出產的台農66號及57號都是甘藷中的極品，也有不少相關加工品。記者江婉儀／攝影

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