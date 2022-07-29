友善店家新增月經友善 北市66處提供免費女性生理用品

台北市政府致力於打造友善城市，商業處持續招募友善店家，繼外語、性別等友善店家後，今年更加入月經友善項目，至今已招募66間且持續招募中，有需求的民眾可於店家廁所使用免費女性生理用品，也可以向櫃台索取。台北市副市長黃珊珊說，理想是之後的公共廁所都有免費的生理用品，大家習慣之後女性生理用品就跟衛生紙一樣普遍。

黃珊珊說，為了營造台北市友善形象，2016年起推動台北友善店家，今年新增的月經友善之外，還有英、日、韓外語、行動裝置充電、Free WiFi、無障礙、性別、便利支付、素食、穆斯林、友善廁所、公平貿易、哺(集)乳及自行車共14項，店家持續招募中。

商業處表示，今年5月新增月經友善，目前已有66間店家加入，持續招募中。根據友善店家網頁顯示，加入的店家種類多元，包括飯店、百貨公司、服飾店、便當店、飲料店、休閒場所等，民眾可以在廁所取得女性生理用品，或是向櫃台、服務台索取。

台北市商圈產業聯合會理事長洪文和致詞時說，台北市政府一直努力推廣友善店家，今年多了月經友善，商業處也持續大力推動，他會和商圈店家繼續推廣，號召更多人加入友善店家的行列。

為了宣傳北市月經、哺集乳及廁所友善店家，商業處自今天起至8月31日辦理「好康都友你」導客活動，民眾在友善特約店家消費滿100元，登入抽獎網頁註冊會員，就能玩拉霸小遊戲，可獲得店家優惠券及友好金，最高可抽萬元友好金，總額達數十萬，另外還有北市200多家台北友善店家提供的優惠券。

商業處表示，自8月13日起至10月22日，將帶領民眾走訪「花博」、「加蚋」、「萬華」、「民生社區」、「晴光」及「天母」6處北市特色商圈場域，共計8場次體驗遊程，除了走訪街區，在專業導覽員帶領下瞭解地方歷史與故事，還能走進友善店家親自感受店內環境與服務，並來場手作體驗，如體驗縫製開運御守的樂趣、青草茶手沖DIY、蔘藥行體驗中藥材文化。首波已推出花博、萬華及加蚋3場次遊程已開放報名，後續各場次也將陸續上架，歡迎有興趣的民眾持續關注台北友善店家官方網站。