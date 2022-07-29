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新北公共托老再增3間 侯友宜：盼年底增加至70間
因應超高齡社會來臨，新北市衛生局陸續建設日間照顧（公共托老）中心，除了讓需要長照資源的家庭能獲得即時資源挹注。新北市長侯友宜今天出席3間日照中心開幕儀式，累計已有64間，侯友宜也說，希望年底能增加至70間。
板橋玩學樂園、中和康齡家美、汐止幸扶日照，除提供基本個別化專業跨領域日常照顧外，還在照顧中融合了旅遊元素，並帶入現代科技理念提供智能化照護管理，隨時掌握長輩健康狀況，日常課程活動提供長輩自主選課，多樣化的學習能夠更有趣的參與其中。讓長輩在受照顧當中獲得快樂及成就感，進而延緩退化的速度「活化」長輩之身心，打造長輩的銀髮新樂園。
侯友宜今天化身「友誼照服員」， 協助長輩完成攀岩復健運動、打地鼠遊戲闖關、穿戴護具體驗智能運動設施訓練手眼協調活動筋骨。
侯友宜表示，新北市的長輩將近66萬人，他過去提出任內要辦到60間的日間照顧中心，今天已達標，共有64間，謝謝很多的民間團體的支持，希望能夠在年底之前有機會能夠達到70間。
衛生局長陳潤秋說明，未來將持續透過公私協力方式在2025年完成百家社區長照機構願景，並持續連結醫療專業團隊投入照顧網絡建置，推動周延且高可近性的醫養設施，以期在2026年超高齡社會來臨時，完善整體社區照顧模式，用心守護新北市每位長者，讓新北長者能夠在地安老。
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