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疑涉貪昨20萬交保 北市勞動局長陳信瑜：已口頭請辭 續捍衛清白
台北市政府勞動局長陳信瑜今天表示，昨天已向台北市長柯文哲口頭請辭，其實她3月就已做好請辭準備，會負起責任，而辭職不代表做錯事，會持續捍衛清白，一定為清白奮鬥到底。
陳信瑜遭質疑濫用首長特別費，向丈夫任職公司買酒品等。台灣台北地方檢察署27日指揮法務部調查局搜索陳信瑜住處等2處並約談到案，檢察官28日諭令陳信瑜新台幣20萬元交保。
調查陳信瑜相關案件的台北市議會專案小組上午開會，陳信瑜列席會議前接受媒體聯訪表示，尊重檢調，這是人生經歷。從她當政治人物助理、北市府首長及民意代表約20多年政治生命，這是首次面對檢調調查。
她說，這也是實際體驗政治、司法應改革部分，而她為一生清譽，當然要捍衛清白，該做的工作會做到結束，接受所有檢視。
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