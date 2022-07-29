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影／被批停滯不前 侯友宜：已成長蛻變、歡迎回來看看
行政院長蘇貞昌昨天批評，新北市政策都停滯不前。新北市長侯友宜表示，歡迎蘇院長有空常回到新北市來走一走、看一看，這幾年的新北市已經成長蛻變，跟院長所了解的不太一樣，新北已經成為北部最重要的中心城市，也帶動北台灣的大發展。
侯友宜指出，在停車場這塊，這幾年就興建了65處的停車場，增加了7000多個汽車、5000多個機車位，那前瞻的補助只是一部分而已，尤其前瞻的部分，已經有8個案子完工，另外有4個在年底完工，都會全力以赴，整個計畫的管控已經達到7成，那有的是要到2024年底才能夠完成，他們都會按照進度全力以赴讓市政工作做到更好。
另外，蘇貞昌昨天說，新北市議員周勝考要感謝侯友宜，其實也可以，但他認為新北市府也要說明，該場建設中，其中87％經費是中央給的，不應所有好的都講自己，不滿的都給中央，這樣較為公道。侯友宜表示，所有的經費都是取之於民，用之於民，大家齊心齊力把市政的工作推動，這才符合人民的期待。
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