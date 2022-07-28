柯文哲硬辦雙城論壇挨轟 陳時中諷：30分鐘花95萬卻沒成果

民進黨台北市長參選人陳時中今赴松山出席「阿中與你相見歡」，他致詞時提到，台北市長柯文哲不顧議會決議舉辦雙城論壇，30分鐘花了95萬卻沒成果，造成浪費，若當選市長一定會接受議會監督，做對的事情。

台北上海雙城論壇上周落幕，北市議會認為柯市府違反共機、共艦擾台，不得動支預算舉辦該活動的但書，遭跨黨派議員怒轟藐視議會，決議凍結雙城論壇的相關支出要市長柯文哲「自行埋單」。

陳時中表示，若他當市長一定會聽議會的，和議會的關係一定要有分寸，議會是要監督市長，要做對事情，不要事情一直做，但不是大家需要的變成亂做。陳時中說，雙城論壇30分鐘花95萬卻沒成果，這些都是浪費，事前還要開協調會，整體來說就是很浪費的一件事，讓市政慢了，所以才說台北市政停滯。

陳時中認為，只要是台北人都會認為市政停滯，因為台北條件很好、厲害的人很多，基礎建設也不差，為什麼比人慢？8年下來捷運沒半條、松山機場遷建也沒下文。

陳時中強調，政府應該要肯負責、不牽拖，互相尊重、合作，把事情做好，傾聽民意，找出對地方發展最好的路，整合力量、擬定方案，讓市政起飛，看見不同的台北市，把台灣帶入世界舞台。