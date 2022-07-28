快訊

中國身障詩人遭家暴 一切都是「秀恩愛」和「操人設」的錯？

一張圖看天氣！颱風桑達將生成 季風低壓帶靠近防雨勢

稱綠營不好意思問林智堅論文真偽 沈富雄：若「山崩地裂」也不得不退選

柯文哲硬辦雙城論壇挨轟 陳時中諷：30分鐘花95萬卻沒成果

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
民進黨台北市長參選人陳時中（左）與松山信義區台北市議員參選人張文潔（右）一起合照。記者鍾維軒／攝影
民進黨台北市長參選人陳時中（左）與松山信義區台北市議員參選人張文潔（右）一起合照。記者鍾維軒／攝影

民進黨台北市長參選人陳時中今赴松山出席「阿中與你相見歡」，他致詞時提到，台北市長柯文哲不顧議會決議舉辦雙城論壇，30分鐘花了95萬卻沒成果，造成浪費，若當選市長一定會接受議會監督，做對的事情。

台北上海雙城論壇上周落幕，北市議會認為柯市府違反共機、共艦擾台，不得動支預算舉辦該活動的但書，遭跨黨派議員怒轟藐視議會，決議凍結雙城論壇的相關支出要市長柯文哲「自行埋單」。

陳時中表示，若他當市長一定會聽議會的，和議會的關係一定要有分寸，議會是要監督市長，要做對事情，不要事情一直做，但不是大家需要的變成亂做。陳時中說，雙城論壇30分鐘花95萬卻沒成果，這些都是浪費，事前還要開協調會，整體來說就是很浪費的一件事，讓市政慢了，所以才說台北市政停滯。

陳時中認為，只要是台北人都會認為市政停滯，因為台北條件很好、厲害的人很多，基礎建設也不差，為什麼比人慢？8年下來捷運沒半條、松山機場遷建也沒下文。

陳時中強調，政府應該要肯負責、不牽拖，互相尊重、合作，把事情做好，傾聽民意，找出對地方發展最好的路，整合力量、擬定方案，讓市政起飛，看見不同的台北市，把台灣帶入世界舞台。

2022大選 台北市長 陳時中 雙城論壇 柯文哲 民進黨

延伸閱讀

陳時中擔心蔣萬安說自己抄他 蔣萬安酸：我不是林智堅

影／陳時中擔心蔣萬安說防疫我抄他 蔣：我不是林智堅

內湖交通怎救？黃珊珊酸陳時中：只會說換人做 先讀書吧

影／陳時中推崇林彪惹議 蔣萬安酸「難道是中共同路人？」

相關新聞

新竹市長藍綠白候選人首度同台 3人同框零互動

科技部昨天（27日）掛牌轉型為「國家科學及技術委員會」，竹科管理局今天也正式揭牌為「國家科學及技術委員會新竹科學園區管理...

陳時中擔心蔣萬安說自己抄他 蔣萬安酸：我不是林智堅

民進黨台北市長參選人陳時中今天說國民黨參選人蔣萬安在防疫政策的見解都是已在做的事，擔心蔣萬安以後說自己抄他。蔣萬安今天說...

硬辦雙城論壇挨轟 陳時中諷：30分鐘花95萬卻沒成果

民進黨台北市長參選人陳時中今赴松山出席「阿中與你相見歡」，他致詞時提到，台北市長柯文哲不顧議會決議舉辦雙城論壇，30分鐘...

邱奕勝主動要求與張善政合照 但找不出時間同框照片先用合成

國民黨市議員參選人陳韋曄日前和張善政拍選舉宣傳合照，議長邱奕勝看了以後覺得很顯眼，主動要求3人合照，不過大家每天行程多，...

「選戰好感儀」看你支持候選人在哪裡！跨世代調查即時分析

2022九合一大選逐漸逼近，民眾開始關心縣市首長參選人的動態，更想知道自己支持的參選人是否有機會當選。《網路溫度計》推出全台首創「跨世代好感度」聲量圖表－「選戰好感儀」，並獨家授權Yahoo奇摩新聞刊載。除了讓民眾掌握選舉時事脈動「零距離」、即時追蹤候選人網路聲量「零時差」；涵蓋政黨到各縣市熱門人選進行好感度世代分析，透過數據一目了然。

2年拚4年還不夠 柯志恩承諾「1天要當4天用」

高雄市長陳其邁上任後喊出「2年拚4年」拚博口號，國民黨高雄市長參選人柯志恩今天主攻大寮區，上午前往兩處社區關懷據點與長輩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。