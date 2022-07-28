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貢寮區11里好讚！ 全數「五星級」認證全壘打

觀天下／ 記者陳郁薇／貢寮報導
貢寮區11里全數榮獲「五星級」認證全壘打，成績斐然也居新北市分組第一名的佳績。圖／觀天下有線電視提供
貢寮區11里全數榮獲「五星級」認證全壘打，成績斐然也居新北市分組第一名的佳績。圖／觀天下有線電視提供

貢寮區11里，貢寮里、吉林里、龍崗里、雙玉里、福隆里、龍門里、真理里、仁里里、和美里、福連里、美豐里，皆參加111年新北市環保局所舉辦的里環境認證競賽，全數榮獲「五星級」認證全壘打，成績斐然也居新北市分組第一名的佳績。

貢寮區長鍾耀磊日前帶領里長前往新北市府接受表揚，並表示感謝里長長年帶領里民、志工對里內環境長期付出心力維護的辛勞，再加上貢寮清潔隊全力支持與配合，讓貢寮環境更加美好。

已經是環境五星級常勝軍的仁里里長吳勝福說，今年已經是環境五星級八連霸，除了感謝公部門協助經費改善社區髒亂點，另外還有志工們團結合作自發性維護家園，讓仁里里大街小巷的環境都看得到顯著的改變。

市議員林裔綺說，貢寮區幅員遼闊包山包海，環境維護真的很不容易，這次11個里皆參加環保局里環境認證，全部都是獲得五星級全壘打的好成績，也展現出貢寮區團結做環保，愛護自己家園的決心。

貢寮 福隆

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