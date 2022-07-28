新市國小「割稻趣」 學生體驗農夫辛苦
為推廣食農教育，淡水新市國小大片農田，已經轉為金黃色稻田，並且由學生與家長進行一場收割體驗活動，並在淡水區農會支援下，安排脫殼、紮草、草編、爆米香等體驗，讓學生了解農夫辛苦。
新市國小主任黃世民表示，新市國小周邊高樓大廈林立，校園內保留著一畝田，600平方公尺的農園，其中100平方是水稻田，其餘農地種植有機農作物，有水果、葉菜、南瓜、絲瓜、豇豆等蔬菜，稻穀成熟時，再邀集家長、學童一起來收割。
淡水農會主任謝清標表示，在農委會「幸福農村推動計劃」之下，讓新市的親師生重新認識這即將消失的米食文化傳統技藝，現場也邀請青農，結合草編的技術，一起製作古早的稻草編織。學校五年級的老師們精心策畫了一系列稻米課程，還有打稻穀體驗，以及磨稻穀實作。
校方藉此，讓孩子真正的體會到農夫的辛苦，以及品嚐到自己種出來的白米香味。
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