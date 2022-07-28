快訊

白宮證實：拜登、習近平將於今晚8:30通話

中國身障詩人遭家暴 一切都是「秀恩愛」和「操人設」的錯？

一張圖看天氣！颱風桑達將生成 季風低壓帶靠近防雨勢

新市國小「割稻趣」 學生體驗農夫辛苦

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水新市國小在淡水區農會支援下，安排脫殼、紮草、草編、爆米香等體驗，讓學生了解農夫辛苦。圖／紅樹林有線電視提供
淡水新市國小在淡水區農會支援下，安排脫殼、紮草、草編、爆米香等體驗，讓學生了解農夫辛苦。圖／紅樹林有線電視提供

為推廣食農教育淡水新市國小大片農田，已經轉為金黃色稻田，並且由學生與家長進行一場收割體驗活動，並在淡水區農會支援下，安排脫殼、紮草、草編、爆米香等體驗，讓學生了解農夫辛苦。

新市國小主任黃世民表示，新市國小周邊高樓大廈林立，校園內保留著一畝田，600平方公尺的農園，其中100平方是水稻田，其餘農地種植有機農作物，有水果、葉菜、南瓜、絲瓜、豇豆等蔬菜，稻穀成熟時，再邀集家長、學童一起來收割。

淡水農會主任謝清標表示，在農委會「幸福農村推動計劃」之下，讓新市的親師生重新認識這即將消失的米食文化傳統技藝，現場也邀請青農，結合草編的技術，一起製作古早的稻草編織。學校五年級的老師們精心策畫了一系列稻米課程，還有打稻穀體驗，以及磨稻穀實作。

校方藉此，讓孩子真正的體會到農夫的辛苦，以及品嚐到自己種出來的白米香味。

淡水 農會 食農教育

延伸閱讀

終結肝苦人的漫長等待 淡水馬偕成功為確診者移植肝臟

淡水漁人舞台8月連3周開唱 獨立樂團故事登場

新北／福容淡水漁人碼頭 風帆遊艇盡享淡水之美

馬偕故事藝廊啟用 展現12幅淡水藝術畫作

相關新聞

會計人員不核銷拖欠廠商184萬還「落跑」 北市議員批：後台夠硬

中山堂、文獻館遭議員爆料今年積欠廠商共184萬元，甚至就連待內部同仁代墊費用都未給予核銷，北市議員許淑華更指出承辦的會計...

坪林行動治理聚焦長照及偏鄉接送 企業贈兩車造福地方

新北市長侯友宜近日持續行動治理座談，今日來到坪林，坪林地處偏鄉，人口老化快速，也衍生出不少問題，地方盼能在消防分隊舊址興...

大稻埕情人煙火秀將登場 北市警公布相關交管措施

「2022大稻埕情人節」7月30日下午4時至9時登場，將在台北市延平河濱公園及大稻埕碼頭周邊舉行，並於淡水河3至5號水門...

通學巷改善挨批成效不彰 新北：每月平均受傷人數少13%

基隆市日前才發生徒步返家的國中女學生，遭砂石車碾斃的憾事，引發大眾對通學安全的關注。而新北民進黨議員參選人黃淑君指出，新...

深坑第二市民活動中心翻新重啟 滿足多元課程空間

深坑第二市民活動中心已逾40年，因當地多雨潮濕造成內部漏水及壁癌等問題，新北市府今完成修繕重啟。民政局長柯慶忠表示，活動...

北市特支費惹議 文化局長蔡宗雄遭疑亂發獎金

台北市文化局代理局長蔡宗雄先前才因留職停薪花公帑進修，惹得文化局內部不滿，如今台北市議員簡舒培又收到爆料指出，蔡宗雄以特...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。