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發現下一個齊柏林 淡水影像創作營培養小種子

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
財團法人齊柏林基金會舉辦「齊柏林種子學苑 環境影像創作營」，帶孩子透過鏡頭認識淡水周圍的生態與人文資源。圖／紅樹林有線電視提供
財團法人齊柏林基金會舉辦「齊柏林種子學苑 環境影像創作營」，帶孩子透過鏡頭認識淡水周圍的生態與人文資源。圖／紅樹林有線電視提供

為了響應公益，財團法人齊柏林基金會為讓環境教育向下扎根，延續齊柏林導演用影像記錄環境的精神，今年暑假舉辦「齊柏林種子學苑 環境影像創作營」，帶孩子透過鏡頭認識淡水周圍的生態與人文資源，並且記錄當中的美麗與缺憾。

齊柏林基金會環教組長翁友梅表示，這次營隊要陪伴孩子用環境影像創作的方式，表達友善環境行動，從觀察、記錄、企劃到創意表現，包括了手機攝影、故事解謎、影像企劃、參訪體驗、手作體驗以及影像創作，由孩子親手打造，培養環境意識，也培養問題解決能力，在孩子心中種下一顆關懷環境的種子，讓孩子成為地球永續的綠色公民。

連續5天的環境影像創作營，將帶領孩子走讀淡水老街和挖仔尾自然保留區，觀察環境的美好與缺憾，再引導孩子透過影像表達出來，從基礎攝影、影像企劃、故事編寫到成果發表，在網路多媒體都是以影像為主流的時代，培養孩子以影像說故事的能力之餘，更讓孩子從小認識智慧財產權、學習團隊合作。

淡水

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