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僅有6球員 金山高中勇奪新北籃球賽季軍

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
金山高中僅有六名球員參與新北市中等學校籃球錦標賽，還能拿下第三名季軍的好成績，實在相當不容易。圖／紅樹林有線電視提供
金山高中僅有六名球員參與新北市中等學校籃球錦標賽，還能拿下第三名季軍的好成績，實在相當不容易。圖／紅樹林有線電視提供

110學年度新北市中等學校籃球錦標賽，金山高中一舉拿下第三名季軍的好成績，但值得關注得並不是只輸給賽事強隊錦和高中與泰山高中，而是金山高中不同於其他學校滿編12人的陣容，僅有六名球員參與錦標賽，還能拿下如此優異成績，實在相當不容易。

金山高中校長賴來展表示，因新冠疫情延後至暑假舉行的110學年度新北市中等學校籃球錦標賽，今年金山高中也有參賽，拿下第三名季軍的好成績，值得一提的是，有別於其他學校球員滿編12人的陣容，金中從高一到高三僅有六名球員參與此次籃球錦標賽，還可以拿下如此好成績，真的很值得讚許、鼓勵。

只有六人的籃球隊，相較於其他隊伍在比賽中調度人力的戰術運用，讓金山高中則幾乎無法替換，加上教練注重紀律，在第一場比賽中還有一名隊員，因為在校違規被教練禁賽而無法上場，全隊剩五人撐滿全場，不只是體力的調節，就連球場上的每一個犯規都要很小心。

金山高中校長賴來展強調，學生運動員，就是要先做好學生的角色，也才會更珍惜上場競技的機會。而金中的球員都是由熱愛籃球運動的普通班學生組成，一般正課時間仍以學習為主，僅利用課餘時間練習，今年度的新北籃球錦標賽，學生可以說是戰勝萬難才能贏得優異成績，如此也充分展現金山高中運動團隊學業與運動兼顧的精神，也突顯學生樂活運動的成效。

金山 疫情

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