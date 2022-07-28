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全台最神市集！ 金山慈護宮舉辦媽祖菜市集

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
金山區的信仰中心金包里慈護宮舉辦全台最神的「媽祖菜市集」，販賣長輩親手種的菜，所得將會作為學童課後陪伴之用。圖／紅樹林有線電視提供
金山區的信仰中心金包里慈護宮舉辦全台最神的「媽祖菜市集」，販賣長輩親手種的菜，所得將會作為學童課後陪伴之用。圖／紅樹林有線電視提供

金山區的信仰中心金包里慈護宮，活化聖母大樓頂樓空間，打造成媽祖的空中菜園，應用水耕技術種植蔬菜，金包里慈護宮更因此舉辦全台最神的「媽祖菜市集」，販賣長輩親手種的菜，所得將會作為學童課後陪伴之用，讓老、幼都能受到照顧。

金包里慈護宮董事長游忠義表示，慈護宮是200多年歷史的文化資產，在廟宇重建同時，廟方也同步透過市集和文創，希望為慈護宮及金山老街帶來年青特色活力。「媽祖菜市集」讓媽祖的愛心不僅及於信眾，也擴散庇護到金山的長者及學童身上，讓慈護宮自古作為信仰中心與慈善中心的價值更為彰顯，他希望「媽祖菜市集」可以持續辦下去。

金包里慈護宮秘書長曾碧霞說，在衛福部及新北市社會局的支持下，金包里慈護宮展開「媽祖的空中菜園」計畫，進一步的透過「媽祖菜市集」讓長輩將收穫再轉化成照顧學童的力量，目標除了要應用賣菜所得來辦理學童課後陪伴照顧，長者們更在關懷據點中的空中菜園，從上課、育苗、種植、照顧、採收、秤重到包裝的過程中，獲得滿滿成就感，並且和家人朋友多了許多有趣話題。

這個全台最神市集，不只是市集而已，更是從媽祖空中菜園到媽祖菜市集，再到金山學童課後陪伴的良善循環，由關懷據點中20多位的社區長者一起經營的媽祖菜市集，將會每個月一次在聖母大樓一樓登場，民眾可以到場購賣蔬菜為長輩打氣，如此也能夠支持到金山學童的課後陪伴計畫。

媽祖 金山

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