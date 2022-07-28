會計人員不核銷拖欠廠商184萬還「落跑」 北市議員批：後台夠硬

中山堂、文獻館遭議員爆料今年積欠廠商共184萬元，甚至就連待內部同仁代墊費用都未給予核銷，北市議員許淑華更指出承辦的會計人員父親是前主計處長陳高燦，任職不滿一年就調職，「就是後台夠硬」，批評北市府管理鬆散。主計處表示，該人員已調至消防局擔任科員，重新學習會計人員應盡的業務本分。

許淑華今在北市議會教育部門質詢表示，中山堂、文獻館今年積欠廠商55個廠商、累積94筆，共184萬元，就連內部同仁代墊費用都未給予核銷，包括衛生紙、計程車費、油資等都讓同仁代墊，都已經過了好幾個月，會計人員都沒給錢，甚至5月辦的研討會錢拖欠廠商43萬，以及拖欠學者專家出席費、民眾稿費17萬。

主計處說明，屬於公務支應的錢，即便代墊也是短期，不是長期代墊，應該給予核銷。文獻館長詹素貞表示，該位負責核銷的會計人員，是從南部北上工作，可能對市府核銷系統還不夠嫻熟。

許淑華表示，這人當時已經到職半年，只是蓋章核銷，都是公務人員程序，跟南部北部系統有什麼關係，「不覺得很扯」，導致廠商打1999投訴沒用，才會向議員投訴；許批評，難道北市文化局作為督導單位不用管，要求應該追究懲處。

詹素貞說，有請這位同仁積極趕辦，將積欠款項都盡力加班付出，目前只剩下10筆、比較小的金額，她也有每個月開預算執行會議、天天盯。主計處表示，該案有提報懲處至主計處，也已召開考績委員會，該員在7月懲處記了2支申誡。

許淑華再說，該人員被記申誡，竟然將在8月2日調任到消防局，依規定任滿一年才能調動，質疑該人員不適任卻可以調動，她才發現原來該人員父親是前主計處長陳高燦，任職不滿一年被記申誡，還能落跑，如今文獻館還幫忙講話，稱「該員從南部上來程序不懂」，完全是官官相護，「老長官女兒當然要照顧」、「就是後台夠硬」。

主計處表示，該員原是7職等、每月薪資約5萬多元，目前調至消防局擔任科員，希望能重新學習會計人員應盡的業務本分，並重新檢討自己的工作角色。