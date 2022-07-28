坪林行動治理聚焦長照及偏鄉接送 企業贈兩車造福地方

新北市長侯友宜近日持續行動治理座談，今日來到坪林，坪林地處偏鄉，人口老化快速，也衍生出不少問題，地方盼能在消防分隊舊址興建長照機構，衛生局表示現正詢問相關單位做評估。另外，有坪林子弟捐贈2輛8人座，供長者及兒童就醫就學使用，公所也規劃8條路線供搭乘。

坪林區長周慶珍表示，區內人口老化快速，65歲以上長者佔比約28%，在地里長紛紛提案，希望能在消防分隊舊址興建社區型長照機構，讓長者能就近得到更妥善的照顧。

衛生局回應，考量該消防分隊建物已逾40年，內部多處漏水、無升降設備，無障礙空間亦需改善，再加上位屬水源保護區，目前正詢問水利土管及建管相關單位確認該址可興建的樓地板面積，以作為興建社區式長照機構的可行性評估。

周慶珍補充，在社區式長照機構未興建前，公所後續將規畫協助坪林水柳腳公共托老中心暫遷至坪林市民活動中心，以就近服務長者。

為解決長者山區及居住分散的交通問題，坪林子弟翔益營造公司董事長黃金煌、義選工程公司董事長洪添義捐贈2輛8人座交通接駁車予坪林區公所，供在地長者及學童就醫就學使用。

侯友宜說表示，感謝熱忱捐贈接駁交通車造福地方，區公所也為提升接送服務品質，依路況建置8條交通車路線以方便民眾搭乘。

另外，漁光里長白明堂表示，里內闊瀨吊橋有80多年歷史，深具觀光發展價值，年初橋頭下方邊坡卻因土石滑落造成傾斜，里民們都希望能盡快整修。觀旅局表示，經現場災害勘查評估決議，將請公所簽辦動用災害準備金進行修護工程，全力守護地方生命財產安全。

侯友宜會後裁示，許多里長及民代聚焦的災害預防、觀光休閒及水資源等問題，像水利局會去協調水利署，茶博館也會做得更好，看到北勢溪打造景觀工程及生態旅遊，不過也需預防氣候變遷過程帶來的特別情況。