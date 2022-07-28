大稻埕情人煙火秀將登場 北市警公布相關交管措施
「2022大稻埕情人節」7月30日下午4時至9時登場，將在台北市延平河濱公園及大稻埕碼頭周邊舉行，並於淡水河3至5號水門間水域施放煙火，預估參與活動人潮眾多，台北市警方今公布周邊交管措施。
一、周邊道路：
（一）第1階段管制：7月30日晚上6時至11時（視狀況提前或延後）
1、平面道路：
(1)涼州街－延平北路－長安西路－塔城街－鄭州路-西寧北路-忠孝西路－環河北路所圍區域，除環河北路外，其餘均不含道路（當地居民除外）。
(2)管制往西路口7處：民生西路與重慶北路口、南京西路與重慶北路口、天水路與重慶北路口、長安西路及塔城街口、西寧北路與鄭州路口、鄭州路與塔城街口（彈性）及中華路與開封街口（彈性）。
(3)管制往南路口2處：延平北路與民權西路口（彈性），及環河北路與民族西路口。
(4)管制往北路口2處：西寧北路與忠孝西路口及環河北路與忠孝西路口。
(5)延平北路（南京西路至忠孝西路）南往北彈性調撥1車道供北往南車輛通行。
2、環河快速（高架）道路：
(1)北自民族西路口、南至忠孝橋雙向車道管制；忠孝橋至西園路口段（光復橋下）往北車道管制。
(2)匝道入口管制：和平西路匝道（華江橋下）、華江橋、忠孝橋往北進入環河快速（高架）道路匝道及洛陽停車場匯入環河快速（高架）道路匝道。
3、市民高架道路：下環河北路匝道口（東往西）封閉。
（二）第2階段管制：7月30日20時15分至23時（視狀況提前或延後）
1、原第1階段管制區域仍維持。
2、因應活動結束後之人潮疏散，民生西路與承德路口管制車輛往西行駛。
二、行人管制：
為避免忠孝橋及台北橋上民眾駐足觀賞煙火，7月30日晚上7時30分至9時管制行人上橋及駐足橋上。
三、停車管制：
(一)7月29日凌晨0時至30日晚上12時：3至5號水門間堤外停車場淨空。
(二)7月30日中午12時至晚上11時：
民生西路（延平北路至重慶北路段）兩側、長安西路（延平北路至重慶北路）南側、塔城街（長安西路至鄭州路）西側路邊停車格公告暫停使用，並禁止臨時停車。
民生西路（環河北路至重慶北路段）、延平北路（民權西路至忠孝西路段）取消假日黃線停車。
重慶北路（民權西路至忠孝西路）西側取消路邊停車格及假日黃線停車。
中華路一段（成都路至峨眉街）北往南慢車道計程車及卸貨停車格取消及禁止臨時停車。
警方呼籲，開車民眾應避免行經管制區域周邊，改道動線建議如下：
一、東西向車流：改道行駛民權東（西）路、愛國東（西）路、忠孝東（西）路。
二、南北向車流：改道行駛重慶南（北）路、承德路、中山南（北)路。
因活動周邊停車空間有限，為避免停車不便或交通壅塞降低遊興，民眾應盡量搭乘大眾捷運（北門、雙連、大橋頭、中山站等）前往，再步行至活動會場，尤以捷運北門站為進、出動線為佳，省時又便利：
一、北門站：出站後沿「市民大道」往西步行5分鐘，由3號水門進入活動會場（建議路線）。
二、雙連站：出站後沿「民生西路」往西步行15分鐘，由5號水門進入活動會場。
三、大橋頭站：出站後向「延平北路」往南步行，於「民生西路」右轉後直行，約15分鐘由5號水門進入活動會場。
四、中山站：出站後沿「南京西路」往西步行，右轉「重慶北路」再於「民生西路」左轉後直行，約20分鐘由5號水門進入活動會場。
另搭乘公車前往者請參考台北市公共運輸處網站（http://www.pto.gov.taipei/）查詢公車改道路線；駕駛人可隨時收聽警察廣播電台路況插播報導，提前改道行駛，並遵守各路口執勤員警或義交指揮、疏導，嚴禁違規停車，共同維護交通安全與順暢。
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