大稻埕情人煙火秀將登場 北市警公布相關交管措施

「2022大稻埕情人節」7月30日下午4時至9時登場，將在台北市延平河濱公園及大稻埕碼頭周邊舉行，並於淡水河3至5號水門間水域施放煙火，預估參與活動人潮眾多，台北市警方今公布周邊交管措施。

一、周邊道路：

（一）第1階段管制：7月30日晚上6時至11時（視狀況提前或延後）

1、平面道路：

(1)涼州街－延平北路－長安西路－塔城街－鄭州路-西寧北路-忠孝西路－環河北路所圍區域，除環河北路外，其餘均不含道路（當地居民除外）。

(2)管制往西路口7處：民生西路與重慶北路口、南京西路與重慶北路口、天水路與重慶北路口、長安西路及塔城街口、西寧北路與鄭州路口、鄭州路與塔城街口（彈性）及中華路與開封街口（彈性）。

(3)管制往南路口2處：延平北路與民權西路口（彈性），及環河北路與民族西路口。

(4)管制往北路口2處：西寧北路與忠孝西路口及環河北路與忠孝西路口。

(5)延平北路（南京西路至忠孝西路）南往北彈性調撥1車道供北往南車輛通行。

2、環河快速（高架）道路：

(1)北自民族西路口、南至忠孝橋雙向車道管制；忠孝橋至西園路口段（光復橋下）往北車道管制。

(2)匝道入口管制：和平西路匝道（華江橋下）、華江橋、忠孝橋往北進入環河快速（高架）道路匝道及洛陽停車場匯入環河快速（高架）道路匝道。

3、市民高架道路：下環河北路匝道口（東往西）封閉。

（二）第2階段管制：7月30日20時15分至23時（視狀況提前或延後）

1、原第1階段管制區域仍維持。

2、因應活動結束後之人潮疏散，民生西路與承德路口管制車輛往西行駛。

二、行人管制：

為避免忠孝橋及台北橋上民眾駐足觀賞煙火，7月30日晚上7時30分至9時管制行人上橋及駐足橋上。

三、停車管制：

(一)7月29日凌晨0時至30日晚上12時：3至5號水門間堤外停車場淨空。

(二)7月30日中午12時至晚上11時：

民生西路（延平北路至重慶北路段）兩側、長安西路（延平北路至重慶北路）南側、塔城街（長安西路至鄭州路）西側路邊停車格公告暫停使用，並禁止臨時停車。

民生西路（環河北路至重慶北路段）、延平北路（民權西路至忠孝西路段）取消假日黃線停車。

重慶北路（民權西路至忠孝西路）西側取消路邊停車格及假日黃線停車。

中華路一段（成都路至峨眉街）北往南慢車道計程車及卸貨停車格取消及禁止臨時停車。