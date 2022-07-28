通學巷改善挨批成效不彰 新北：每月平均受傷人數少13%

基隆市日前才發生徒步返家的國中女學生，遭砂石車碾斃的憾事，引發大眾對通學安全的關注。而新北民進黨議員參選人黃淑君指出，新北近9成學校只劃設綠色行人穿越線，全市僅三校規畫通學巷道，通學巷成效有限。養工處表示，現已有48校完成通學廊道，交通局也說，通學巷改善後，學校周邊200公尺交通事故，每月平均受傷人數減少13.3%。

黃淑君說，據新北市行人交通事故統計，去年共計2789件，其中0至12歲就有181件，但新北市推出通學巷改善計畫，近9成學校只劃設綠色行人穿越線，加上彩色鋪面與反光貼紙，且僅三校有通學巷道，缺乏速限管理與通學管制的配套措施，成效不彰。

黃淑君批評，通學巷可能對新北市長侯友宜而言，是件無法剪綵的小事，卻是保護兒童通學安全的大事，難道又要民眾「跪謝」才肯重視？去年10月議員何博文就提出質疑，當時市府承諾會修正、改善，但近期仍持續接獲多校志工媽媽陳情，因學校周邊號誌配套、行人徒步區不足，導護媽媽又沒有公權力，無法強力指揮交通，學童上下學行走暴露在危險之中。

養工處表示，通學廊道使用的人行道，除將道路景觀整齊劃一，燈桿、電箱也一併配合遷移調整，回歸以人本為考量的人行道，並提升學校及人行環境，相關交通標誌標線會改以彩色鋪面、專用標誌處理。截至目前已完成48所，預計至今年底將完成50所學校通學廊道。

交通局則說，截至2021年8月改善211所國小通學環境，包含791條綠底行穿線、68件速限標誌、22條標線型人行道、139件通學巷管制標誌。另也擇定板橋區莒光國小、蘆洲區忠義國小、新店區大豐國小、汐止區汐止國小等學校設置科技管理設備，對違規車輛開罰。

交通局統計，在通學巷改善完後，學校周邊200公尺交通事故，每月平均受傷人數減少13.3%，且科技管理實施後，汽機車在管制時段進入通學巷減少67%。