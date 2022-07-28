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深坑第二市民活動中心翻新重啟 滿足多元課程空間

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
為展現深坑多元文化融合，台灣藝術家郭掌從老師主動贊助15幅原住民油畫在此展出，細膩描繪各族人物的形貌與生命力。圖／新北民政局提供
為展現深坑多元文化融合，台灣藝術家郭掌從老師主動贊助15幅原住民油畫在此展出，細膩描繪各族人物的形貌與生命力。圖／新北民政局提供

深坑第二市民活動中心已逾40年，因當地多雨潮濕造成內部漏水及壁癌等問題，新北市府今完成修繕重啟。民政局長柯慶忠表示，活動中心交通方便，重啟後可辦理各式活動，還有戶外的簡易運動場，滿足運動需求；區長黃美華也說，修繕讓市民使用起來更安全，現也有藝術老師展出油畫，展現深坑多元文化融合。

修繕重啟典禮今由柯慶忠、黃美華、議員陳儀君及里長等多位民意代表參加，現場有昇高太鼓隊、深坑國小國樂團的二胡表演、新住民歌唱及原住民舞蹈表演，還有擅長原住民人物繪畫的台灣知名藝術家郭掌從老師畫展也在此展出，場面熱鬧。

柯慶忠指出，深坑第二市民活動中心鄰近深坑老街商圈且有公車站牌，交通十分便利，是深坑居民辦理活動、老人共餐及研習課程等重要匯集地，未來將可辦理老人共餐、親子活動、社區講座及各種藝文研習課程等，而戶外的簡易運動場，能滿足鄰近學區及社區之運動、體育教學等，也大大提升深坑第二市民活動中心使用多元性及實用性，重啟後，預估約1萬市民受惠。

黃美華表示，感謝市府及議員對於市民活動中心修繕經費的挹注，修繕加強屋頂防水、室內窗戶更換、牆壁翻新及周遭排水強化等，提供市民舒適安全使用空間。另外，為展現深坑多元文化融合，台灣藝術家郭掌從老師主動贊助15幅原住民油畫在此展出，細膩描繪各族人物的形貌與生命力，呈現人物的「原味」，展出期間為7月28日至8月22日，歡迎民眾前往欣賞。

深坑第二市民活動中心今修繕完工重啟，現場有昇高太鼓隊、深坑國小國樂團的二胡表演、新住民歌唱及原住民舞蹈表演，場面熱鬧。圖／新北民政局提供
深坑第二市民活動中心今修繕完工重啟，現場有昇高太鼓隊、深坑國小國樂團的二胡表演、新住民歌唱及原住民舞蹈表演，場面熱鬧。圖／新北民政局提供

深坑 原住民

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