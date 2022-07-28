北市特支費惹議 文化局長蔡宗雄遭疑亂發獎金

台北市文化局代理局長蔡宗雄先前才因留職停薪花公帑進修，惹得文化局內部不滿，如今台北市議員簡舒培又收到爆料指出，蔡宗雄以特支費發給特定同仁，又大動作調動人事任用親信，調動次數甚至為歷任文化局長最多，要求政風處調查特支費是否使用不當等情事；政風處允諾兩周內提供調查報告。

簡舒培表示，她收到爆料，蔡宗雄好幾次利用公帑發給一位洪姓秘書獎金，根據爆料內容文化局有166人，在2019至2021年，蔡宗雄以特支費獎勵洪姓秘書共6萬4899元，當中甚至包括購屋喬遷及工作獎金、購買個人用電風扇等，還有多項工作獎金2000至9600元不等。

簡舒培表示，且洪姓秘書於3月1日至文基會任職，但根據文基會近3年的徵才公告，都沒有洪姓秘書應聘的工作內容職缺，「難道是文基會專為洪姓祕書開缺」，讓她質疑是因人設事。

簡舒培表示，另外爆料也提到，蔡宗雄大動作調動人事任用親信，自蔡宗雄2018年上任文化局長，一名蔡姓同仁1個月後也轉調文化局，3年內平調1次、調升1次，讓她批評人力胡亂調動，讓文化局烏煙瘴氣。

簡舒培指出，調閱歷任文化局長調動局內員工次數，蔡宗雄任內調動35位同仁，其中平調多達24人、降調3人，為歷任文化局長最多。

蔡宗雄表示，洪姓秘書是自行找到該職缺，由於過去一向有這個職缺，只是一直沒晉用，而是請機要來配合，如今實在配合不過來；至於調動局內員工次數，他說，因為他一人的任期時間，是過去三位局長的任期相加，才會有此調動人數總計。

簡舒培表示，要求政風處調查蔡宗雄特支費是否使用不當、有沒有獨厚親信、有沒有圖利問題，另外，是否有因人設事也應一併調查，若有疑慮則通知人事處；政風處允諾兩周內提供調查報告。