北市成功市場廠商正式提解約 後續方案包括重新發包

台北市成功市場預定2024年完工，先前傳出因原物料上漲等因素延宕完工時程，廠商想解約。台北市市場處長陳庭輝今天說，廠商已在7月22日和新工處正式提出解約，市府有沙盤推演後續幾項方案，包括重新發包等，會再討論後和市長柯文哲報告。

議員苗博雅今天在議會財建委員會質詢時詢問成功市場的最新處理進度。陳庭輝說，廠商上周五正式和新工處提出解約，但還沒解，廠商提出的理由不外乎就是缺工缺料、物價飆升，再來就是疫情，市府在這之前有模擬幾個方案。

苗博雅說，無論是物價上漲還是新冠肺炎疫情，都不是可以歸責於台北市政府的理由，那些都不是因為北市府的過失造成的，提醒市府要注意，既然廠商做不下去，就要賠履約保證金，否則就會在北市公共工程開了不好的先例。

陳庭輝說，工程是由新工處代辦，合約怎麼規定就照合約走，他們有討論幾種方案，一種是解約後把目前廠商已做的部分結算完再另案發包，再找到廠商大概要一年後，若採這個方式，因為現在中繼市場已經施作完成，原先的市場工地會做簡單處理，因為中繼市場攤商反應中繼市場腹地不大，停車是問題，他們考慮把基地靠近國宅部分綠化處理，靠近市場部分做停車場。

陳庭輝說，中繼市場合法化也是討論選項之一，中繼市場現在不是市場用地，本身是公園用地，旁邊拓建是停車場用地，用地都不符，用地符合之後還有相關建築規則、消防等規定都要合法化。

苗博雅說，她有聽到傳聞，「不要繼續做」也是選項之一；陳庭輝說，先前都是沙盤推演，還沒有到府級討論，任何選項都有討論，確實有討論到類似傳聞的方案，因為中繼市場目前還可以，原先市場要下挖到地下五樓，有討論到底還要不要繼續做。

苗博雅說，她在乎的也是那一點，很多工程被罵「爛尾樓」都是爛在地上，但若挖下去了又做不下去，那是爛在地下，頭硬洗下去的話後果會很可怕，她認為不同方案都要納入討論。