中和碧湖社區推牛埔咖啡 成為新打卡點

新北市中和碧湖社區志工手工烘焙的蛋捲享譽盛名，最近社區又新推出新商品「牛埔咖啡」。坐在紅瓦厝門口，觀賞庭院有台灣意象的園林造景和香草植物，手中來杯香醇咖啡，嘴裡品嘗滿口噴香的蛋捲，不僅鄰近夫婦長輩愛來享用，也成為年輕朋友的新打卡點。

中和碧湖社區志工手工烘焙推出的新品「牛埔咖啡」，衛福部選拔金卓越社區的考察委員都讚不絕口，建議社區要打出自己的品牌特色行銷，培訓婦女或中高齡二度就業。

碧湖社區執行長邱尾玟表示，社區手工蛋捲班由志工吳文彩領隊，專業培訓婦女，從選蛋、打蛋、攪拌、烘焙，到包裝完成，一氣呵成，香氣四溢，連鄰近都聞得到。蛋捲班義賣所得，又拿來挹注老人共餐，形成善的循環。

碧湖社區理事長蔡新發表示，在碧湖蛋捲打出名氣後，今年4月又推出咖啡班，並以舊地名牛埔來命名。目前咖啡班由吳麗華志工擔任班長，主要成員有邱淑霞、趙松彩、顏香蘭等人，每週二、四營運，搭配簡餐，成為附近夫妻檔約會的新場所。

衛福部選拔金卓越社區的考察委員吳慧卿、鄭淑芬表示，許多社區藉由社區營造和創生，都會推出自己的特色小產業，碧湖有古厝綠園應景，加上當地的人文故事，可以讓咖啡配蛋捲更加有亮點，不僅服務在地社區，也可培育達人或單親婦女二度就業。

新北市社會局長張錦麗指出，相當市議員感謝陳錦錠和賢清文教基金會無償提供古厝場地，在新北市社區培力育成中心主任黃珮玲長期培力指導下，讓邱尾玟帶領一群志工整修古厝，他們在過程中為了拉水電，還去參加女性水電工配線、配管、考取證照，回社區培訓其他婦女，期許碧湖社區也能獲選金卓越社區獎。