陳時中推崇林彪惹議 蔣萬安酸「難道是中共同路人？」

民進黨台北市長參選人陳時中在自傳新書，推崇共產黨毛澤東接班人林彪，國民黨台北市長參選人蔣萬安表示，「難道陳時中是中共同路人」，民進黨真的應該是要好好加油，不要每次用同樣的招數抹紅、扣人紅帽子、中共同路人等。

陳時中在自傳新書「溫暖的魄力」中，推崇共產黨毛澤東接班人林彪「帶兵又帶心」惹議，不過蔣萬安競選團隊成形，包含立委費鴻泰、李德維和前立委周守訓等3位成員，均擔任「台灣一帶一路經貿促進協會」常務理事，也遭外界議論。

蔣萬安表示，所以陳時中要組的是中共台北隊，難道陳時中也是中共同路人，民進黨真的應該是要好好加油，不要每次用同樣的招數抹紅、扣人紅帽子、中共同路人等，其實也看到陳時中民進黨自己的參選人，「都在推崇共產黨林彪，難道陳時中也是中共同路人嗎？」

媒體詢問，林彪跟陳誠交手過，陳誠打下敗仗，是否有影射？蔣萬安認為，不需要過度聯想，現在市民朋友最關心的是誰能夠帶領台北市大步向前，以及提出真正能夠為市民解決問題、真正提出未來施政的願景。

蔣萬安說，他昨天提出內湖交通解方，之前也有提出長照政策，還有市民朋友很關心的寵物政策等，接下來將會按照具體的節奏與步調，把更多具體的施政願景與政見告訴市民朋友，成為市民心中最好的選擇。