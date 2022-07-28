柯文哲買單雙城論壇95萬？陳佩琪霸氣秀帳本 網讚賢內助

台北市議會昨決議，因北市府違反「若共機擾台雙城論壇不得動支預算」決議，要市長柯文哲自行買單雙城論壇舉辦的95萬元費用，柯文哲妻子陳佩琪今天則在臉書秀出柯文哲的家庭帳本，並霸氣貼文說，「特意刷了本子，正好多過95萬」，「我把存摺印章放桌子上，有需要(柯)隨時可拿走。」

對於雙城論壇的後續爭議，陳佩琪今天在臉書表示，剛剛看到「北市議會拍板！柯文哲得自行買單雙城論壇95萬開銷」這個新聞，不知道為何這樣，特意刷了本子，正好多過95萬，「我把存摺印章放桌子上，有需要隨時可拿走。」

陳佩琪的臉書貼文短短10分鐘，馬上吸引數千網友按讚，數百網友按讚，有網友留言稱讚陳佩琪「說真的，有這樣生死與共相挺到底的另一半，這輩子值得了」，還有網友說，「真的很佩服陳佩琪的霸氣與帥氣」，「果然是成功男人背後的女人」，「賢內助...」。

還有網友說，「陳醫師開個捐款帳戶吧，我們不會讓阿北自己扛的」，「照這邏輯，小智要自己出12億欸」。