新北首設生涯發展中心 侯友宜：放對位置人人是天才

為讓孩子更早知道自身志向，新北市府設立生涯發展教育中心，並提出適性教育願景111，與25所公私立技高、23間觀光工廠、文化場館及23所大專校院合作，預計每年有近2萬人次寒暑假日國中小職業試探營隊。新北市長侯友宜說，只要把同學放對位置，人人都是天才，盼學生即早規劃人生實現理想。

侯友宜今日赴板橋大觀國中啟用生涯發展教育中心，致詞時說中心結合新北16所職探中心，分成工、農、商、家事、海事、藝術、醫護七大類，由專業輔導老師幫助學生快速找到生涯發展方向，讓他們在國中轉換高中時適性發展，「同學只要把他放對位置，人人都是天才」，希望同學們即早規劃人生實現理想。

生涯發展中心將與6個局處，包括教育、文化、新聞、勞工、經發及青年局等，邀請大學、高國中小校長代表及民間企業單位，提出適性教育願景111，提供學生至少一次適性活動或職業試探體驗；一套創意教材供師生使用，以及一本課程教案，將生涯發展以融入教學。

中心也與25所公私立技高、23間觀光工廠及文化場館、境內23所大專校院合作，預計每年提供近2萬人次寒暑假日國中小職業試探營隊、開設逾500班國中技藝教育班及辦理上百場親師生適性宣導場次，並善用文化局圖書資源，讓學生擔任半日館員；經發局則規劃，讓觀光工廠成為多元職業試探場館；勞工局提供師生飯店等職場體驗的機會、青年局籌辦求職須知、生涯規劃、課程及新聞局以拍攝影片來推廣適性理念等。，