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新北市府辦「第八屆工安盃路跑」 10月15日開跑

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
新北市勞工局將辦「第八屆工安盃路跑」，10月15日開跑，即日起可開放報名。圖／新北市勞工局提供
新北市勞工局將辦「第八屆工安盃路跑」，10月15日開跑，即日起可開放報名。圖／新北市勞工局提供

新北市政府勞工局將於10月15日上午6時，在新北市浮洲自行車租借站舉辦「第八屆工安路跑」活動，歡迎勞工朋友踴躍上網報名，共同攜手創造健康又安全的職場文化，大家一起向前跑。

勞工局表示，本次活動分為3公里休閒組(名額1300名）、10公里競賽組(名額1700名），報名費用(含郵資)分別只要200元及500元(含晶片保證金100元，繳回時退還）。

勞工局說，跑者完賽後皆可獲得完賽證明及象徵闖關成功的紀念獎牌，另10公里競賽組跑者還可獲得實用的後背包完賽禮1份。

勞工局表示，活動當日還規畫了豐富有趣的舞台表演，以及除濕機、運動攝影機及按摩器等摸彩，並設有工安趣味展攤，讓民眾除了參與路跑活動，也能將活動中所宣傳的工安知識帶回工作場所，進一步將工安意識深植心中。

勞工局提醒，要提醒的是，工安盃為環保路跑，現場不提供紙杯，請選手自行攜帶環保杯補充水份，另因應疫情，進入會場與起跑前後需配戴口罩，煩請配合。歡迎勞工朋友踴躍報名參加工安盃。

工安 路跑

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