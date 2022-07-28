用地需求增 新北釋出新莊、台北港4處土地公開標售

因應產業用地需求增加，新北市地政局表示，此次分別在新莊北側知識產業園區及台北港特定區，共計釋出4處產專區及娛樂專用區，即日起在新北市土地標售行動網公告相關資訊，並在10月12日於市府大樓24樓2422會議室辦理公開標售作業。

地政局說明，新莊北側知識產業園區產專區面積約4742坪，標售底價每坪約174萬元，本筆土地除挾鄰近新北產業園區的區位優勢，延伸既有知識密集型產業園區，以引進金融科技、文化創意、電子及資通訊、綠色能源及生技醫療為核心產業。

另可透過台1線、台65、64線與台北、桃園快速聯結，結合周邊機場捷運線及環狀線雙捷運優勢，未來基地西側交通用地規劃設置轉運站，強化TOD交通發展優勢，以期鏈結在地產業建立新北Fintech金融創新示範場域。

地政局指出，台北港特定區亦推出3筆娛樂專用區，面積約4538坪至8137坪，標售底價每坪約33萬元至35萬元，本區坐擁台61、64線及鄰近台北港的區位優勢，待淡江大橋、淡北道路、八里輕軌等建設陸續到位，交通網絡將再升級。

該區土地使用項目除原有零售業、餐飲業、金融分支機構、旅館及娛樂相關產業外，更新增電子資通訊、生技醫療、綠色能源、智慧物流產業使用，且本區住宅、商業及產業專用區招商成果亮眼，顯見遊憩、居住與產業機能逐步發展，未來將成為國際智慧製造、物流樞紐及複合型港灣城市。