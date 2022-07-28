蔣萬安團隊3人任「一帶一路」理事挨批 陳時中說話了

對手蔣萬安競選團隊被爆出立委費鴻泰、李德維和前立委周守訓都擔任「台灣一帶一路經貿促進協會」的理事，協會網站還寫「重溫中國夢」，遭質疑是紅統。民進黨台北市長參選人陳時中今表示，若有違法應舉報，讓司法還他們清白。

國民黨台北市長參選人蔣萬安25日公布競選團隊人事，先是因成員年紀大而被嘲諷是「千歲爺」，其中費鴻泰、李德維和周守訓被爆料都擔任「台灣一帶一路經貿促進協會」的理事，協會網站還寫「重溫中國夢」，挨轟是紅統。

陳時中對此表示，台灣是一個法治社會，如果從事相關業務，有些違反國家政策或是違背法律的地方，那應該予以舉報，讓司法還他們清白。

而國民黨主席朱立倫昨針對「千算團」暗酸說「論年紀對陳時中比較不公平」。陳時中說，年紀的議題，就是有人白活很久、有人有社會經驗，怎樣運用適當社會經驗做出社會貢獻，這是在努力的。

另外，國民黨為了陳時中的新書開記者會，指控內容推崇林彪「帶兵又帶心」，質疑陳吹捧共產黨，當「中共同路人」討對岸歡心。陳時中回應，書中提到從年輕到了一定年紀，對各種事物有參與經驗和感覺，只是如實把感覺寫出來，相信台灣不是文革時代，犯不著做文字獄。