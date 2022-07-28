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新北推「身心障礙者職業輔導計畫」 提供交通補助金

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
新北市推出「身心障礙者職業輔導評量交通補助金計畫」，將從8月起提供身障者交通補助金。圖／新北市勞工局提供
新北市推出「身心障礙者職業輔導評量交通補助金計畫」，將從8月起提供身障者交通補助金。圖／新北市勞工局提供

新北市勞工局為了給身障者更多支持，推出「身心障礙者職業輔導評量交通補助金計畫」，只要設籍新北的身障者，且經由職業重建服務中心評估轉介接受職評服務新開案者，8月起便可獲得交通金補助，每人每年最高600元，將由職評員主動協助身障者申請，讓身障者更好地使用職業重建資源。

依據衛生福利部統計處資訊，新北市今年第一季身障人口達17萬3千多人，其中15歲以上就業人口達16萬6千多人。新北市長侯友宜在議會總質詢期間，承諾市議員劉美芳等請求，減輕身障者職業輔導評量期間之交通費用負擔，並自今年即開始施行。

勞工局受命後研究表示，透過減輕交通負擔方式讓身障者可更接近職業輔導評量服務，該服務主要是針對部分遭逢就業困難的身障者，透過專業、客觀及標準化的評估工具，了解身障者的職業潛能、興趣或工作技能等，進而安排適當的職業訓練、就業或職業重建服務等，以協助身障者可更順利地走入職場、發展多元職涯。

「身心障礙者職業輔導評量交通補助金計畫」補助對象須設籍於本市，經向板橋、新店及三重區身心障礙者職業重建服務中心，提出職業重建服務申請，並評估轉介職評服務，於8月1日後新開案服務的身障者，可申請交通補助金，每次200元，每人每年核發最多600元。

身障者 新北市長 勞工局

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