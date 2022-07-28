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柯文哲自行買單雙城論壇95萬？北市：今到中央進一步釐清

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市發言人陳智菡今天表示，昨天議會決議與審計法恐怕有一些出入，今天會到審計、主計總處進一步釐清。圖／北市府提供
台北市發言人陳智菡今天表示，昨天議會決議與審計法恐怕有一些出入，今天會到審計、主計總處進一步釐清。圖／北市府提供

台北上海雙城論壇上周落幕，不過議會昨天大會決議，認為柯市府違反「共機持續擾台不得動支雙城論壇預算」但書，要求95萬費用「柯文哲自己埋單」。台北市發言人陳智菡今天再度回應，議會決議與審計法恐怕有一些出入，且當初議會決議，沒說動支之前還要經過議會核可，有沒有違法動支？今天會到審計、主計總處進一步釐清。

對於議員要求柯文哲自掏腰包付95萬開銷，陳智菡說，還是要依法論法，能不能動支這筆預算，審計法內都有相關規定，會詢問中央之後，再進一步處理。

北市議員不滿柯市府未經議會同意就動支雙城論壇預算，且60分鐘視訊會議花95萬，一分鐘1.5萬，亂花公帑。議員許淑華也曝光市府內部簽呈，指秘書長陳志銘竟指6月1、3、4和7日沒共機現蹤，自行認定共機沒有「持續」擾台。議會也決議要求柯文哲自行買單雙城論壇的95萬費用。

陳智菡表示，當初議會的決議，沒有說動支之前還要經過議會核可，至於有沒有違法動支？還是需要主計總處及審計總處核定，這是審計法中規定的事項。所以針對要怎麼樣動支？有沒有違法動支、後續相關處理，今天會到審計、主計總處進一步釐清。

雙城論壇 陳智菡 柯文哲

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