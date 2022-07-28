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千萬滑梯兩年仍未啟用 民狂酸「草都長高囉」

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
民間單位兩年前捐贈千萬打造獅子探索樂園，提供孩童遊樂場所，只是時隔26個月仍未啟用，孩子經過都問「什麼時候可以好？」記者李定宇／攝影
民間單位兩年前捐贈千萬打造獅子探索樂園，提供孩童遊樂場所，只是時隔26個月仍未啟用，孩子經過都問「什麼時候可以好？」記者李定宇／攝影

位在新北市三重體育場的聖火台，由於長年未使用，民間單位兩年前捐贈千萬打造獅子探索樂園，提供孩童遊樂場所，只是時隔26個月仍未啟用，孩子經過都問「什麼時候可以好？」且現場凌亂不堪，讓市民相當不滿，狂酸草都長高囉，公所則表示，將督促施工單位盡速啟用。

三重綜合體育場前年5月有民間團體捐贈近千萬元，準備將聖火台改造成獅子探索樂園，除了超高溜滑梯外，還有石虎轉盤、穿山甲座椅、獅吼麥克風的遊具，完工後可讓孩童盡情遊樂，原預計前年底完工。

不料如今已時隔26個月仍未啟用，日前民眾在臉書社團不禁發問「這個高台滑梯工程做到何時?少說也有一年多了。」網友也回應表示「近期遊民有上去聚集，做了柵欄後就不太靠近、東西凌亂，感覺沒人管，擺爛、兒子跑步每次都問那個什麼時候可以好」。

日前記者前往現場查看，現場雖無人施工，而滑梯目前已大致完工，現場並擺放許多工程用料及機具，只是一旁的草長的頗高，看似無人經常管理。

新北市議員王威元表示，該滑梯為自己媒合捐贈實物當中最特別經驗，捐贈共融式遊具是創舉，並感謝獅子會當初願意接受挑戰，比起單純捐錢困難度大得多，當初光討論設計捐贈內容就開4至5次籌備會議，超過半年才終於確定捐贈內容，感謝非獅友共同捐款及公所提供場地，施工過程可能有些波折，導致現在還無法開放使用，呼籲雙方共同努力創造共贏。

三重區公所則表示，目前該遊具正在驗收階段，有部分缺失正逐一改正當中，將持續了解驗收進度，期盡快開放設施供民眾使用。

三重綜合體育場前年5月有民間團體捐贈近千萬元，準備將聖火台改造成獅子探索樂園，除了超高溜滑梯外，還有石虎轉盤、穿山甲座椅、獅吼麥克風的遊具，完工後可讓孩童盡情遊樂，原預計前年底完工。圖／新北三重區公所提供
三重綜合體育場前年5月有民間團體捐贈近千萬元，準備將聖火台改造成獅子探索樂園，除了超高溜滑梯外，還有石虎轉盤、穿山甲座椅、獅吼麥克風的遊具，完工後可讓孩童盡情遊樂，原預計前年底完工。圖／新北三重區公所提供

現場雖無人施工，而滑梯目前已大致完工，現場並擺放許多工程用料及機具，只是一旁的草長的頗高，看似無人經常管理。記者李定宇／攝影
現場雖無人施工，而滑梯目前已大致完工，現場並擺放許多工程用料及機具，只是一旁的草長的頗高，看似無人經常管理。記者李定宇／攝影

民眾抱怨後，施工單位目前已將現場用圍籬圍起並提出告示說明進度。圖／新北市議員王威元提供
民眾抱怨後，施工單位目前已將現場用圍籬圍起並提出告示說明進度。圖／新北市議員王威元提供

溜滑梯

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