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新北智慧城市國際論壇將登場 產官學齊聚分享創新科技
為分享智慧城市建設成果，新北將於8月5日舉辦「2022新北市智慧城市國際論壇」，除有產業協會及知名公司管理者分享外，更邀請國際各大城市代表做分享，並也安排跨界聊天室做專家座談交流與觀眾互動，感受城市創新智慧科技。
研考會說明，「2022新北市智慧城市國際論壇」將於8月5日假台北新板希爾頓酒店舉辦，今年論壇以「智慧城市、永續發展」為主題，特別邀請國內外各領域產、官、學專家，分享國際智慧城市推動及智慧城市科技發展趨勢。
論壇分兩大主軸，上午場由國外各大城市代表做智慧城市經驗分享，包括澳洲墨爾本市長、澳洲陽光海岸市長、澳洲陽光海岸市議會智慧城市協調員以及印尼雅加達智慧城市辦公室總監；下午場則規劃了五場頂尖業界專家講堂分享經驗，包含台灣智慧城市發展協會及Google Cloud等產業協會及知名公司。
研考會提到，論壇最後安排跨界聊天室做專家座談交流，由勤業眾信智慧城市服務資深經理楊之奇擔任主題引言人，與來自產官學界的研究學者、產業專家藉由輕鬆地談話形式與現場觀眾互動，進行智慧科技及數位服務等主題分享。
研考會補充，新北今年再獲國際智慧城市論壇（Intelligent Community Forum, ICF）評選為「全球七大頂尖智慧城市」（Top7）獎項殊榮，成為全球智慧城市的標竿。
論壇採線上與線下整合模式進行，除透過Webex進行線上直播外，將同步舉辦為期一年的線上成果展，展出單位包含新北市各局處、工研院、台達電、勤業眾信、群邁通訊等共計17個展示攤位，呈現新北發展智慧城市的多元建設成果與分享創新智慧科技。
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