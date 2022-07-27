一天一夜雙北製茶技術競賽 新北茶師要拚全國賽11連霸
雙北製茶技術競賽今起一天一夜開跑，共有46位優秀茶師參戰，從最小20歲到最年長78歲都有，前4名將代表新北參加全國賽，新北市長侯友宜晚間到場為選手加油並表示，新北市為全國製茶比賽常勝軍，有信心今年11連霸，今天不只看到茶產業傳承，更看到新北好茶的未來。
新北市農會於今明兩天在文山農埸辦理「新北市、台北市製茶技術競賽」，侯友宜與12區農會三首長今晚現身製茶比賽會場，為拚搏一天一夜馬拉松式製茶選手們勉勵打氣，讓現場氣氛相當熱烈。
農業局說明，這次雙北市製茶技術競賽共計12區農會代表，有46位雙北的優秀茶師（新北41名、台北5名），分別來自坪林、石碇、三峽、新店、林口、深坑、平溪、汐止、石門、淡水各茶區推派優秀茶農，另有同為文山包種茶產區的台北南港、木柵等區共同參與，切磋製茶技術。競賽獲獎前4名，將代表新北參加行政院農委會茶業改良場於9月6、7日主辦的「全國部分發酵茶製茶技術競賽」。
農友葉翰璋表示，自己是石碇區91年次的二代茶農，首次參加比賽相當緊張，令人感覺特別疲憊，幾乎都想放棄，但看到首長們到場鼓勵，讓自己有堅持下去的動力，尤其看到現場前輩為茶葉的付出與努力，令人相當感動，也看到茶產業的未來，無論成績如何都會努力加油。
侯友宜表示，參賽選手中，年紀最輕20歲、最年長78歲，現場同台較勁交流，感受到茶產業的傳承，也看到新北好茶的未來；新北是全國部分發酵茶製茶技術競賽的常勝軍，迄今已獲冠軍10連霸，今日看到製茶師精湛手藝，相信很有機會11連霸。
農業局指出，新北周邊皆為淺山丘陵，環境氣候適合茶葉生產，使新北成為全台最大包種茶產區，主要分布於坪林、石碇、深坑、平溪、汐止等地區，每年產量高達418公噸；市府每年輔導農會辦理製茶技術競賽，讓茶農能夠相互交流砥礪，製作出更優質的新北好茶獨特風味。
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