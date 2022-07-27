柯文哲批大巨蛋防火避難審太久 消防署：市民安全無價

台北市長柯文哲今天不滿大巨蛋一直沒通過防火避難性能審查，公開喊話中央「內政部長徐國勇，你到底要審到什麼時候？」消防署回應，大巨蛋排煙模擬、防火避難兩項認可申請案，由消防署與營建署分別依權責辦理，互相知會進度，確保兩項申請案審查內容基礎設定條件一致，強調「防火避難性能審查涉及公共安全，請北市府積極督導遠雄儘速完成改善」。

營建署表示，大巨蛋的防火避難審查案，雖然去年4月就送到中央，但市府身為地方主管建築機關，大巨蛋避難層的認定，經過2次回函皆未說明清楚，僅表示尊重建築師的簽證結果，對於其本應基於法定職責所做成判定的專業內容完全避而不談。

營建署說，北市府耗時一年時間，直到今年3月24日才明確說明，同意修正地面層及地下一層同時認定為避難層，是自己延遲說明時間。

消防署表示，大巨蛋案免設排煙設備，攸關人員避難逃生安全，考量生命無價，審查委員會對遠雄提送資料，一直秉持客觀、專業立場，依審議程序審查及提供改善意見。

消防署指出，內政部消防技術審議委員會於今年7月21日，召開小組會議審議大巨蛋審核認可複審事宜，邀集營建署、北市府都發局、建築管理工程處及消防局等單位共同審查，但北市府僅消防局派員參加。

消防署說，遠雄無法充分釐清煙控性能現場試驗計畫，查驗檢核措施更沒有詳細檢核表單，且量測儀器的校正、規格、精度都沒有證明試驗有效性、正確性等，有多項疑義，因此會議決議請遠雄修正資料後再審。

柯文哲大聲呼籲「大巨蛋為BOT案，業者經營自負成敗」，但消防署強調，市民安全不容打折，希望北市府積極督導遠雄儘速完成改善，共同嚴格把關市民安全。