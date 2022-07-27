議會三讀不得核銷雙城論壇預算 北市府將請示中央

台北市政府舉辦雙城論壇動支預算卻未遵行議會預算但書要求，遭議員們痛批藐視議會，今天三讀通過不得動支相關預算及核銷提案；北市府說，將請示行政院主計總處。

台北市議會1月底審議台北市政府今年度總預算案，歷經6天政黨協商，其中針對舉辦雙城論壇的新台幣139萬餘元預算案，民進黨提但書指若共機、共艦持續擾台則不得動支預算，獲藍營同意達決議。

但北市府卻未提前告知議會，並逕行於7月19日視訊舉行「2022台北上海城市論壇」，遭各黨派議員們批評是藐視議會。

議會今天進行定期大會時，多名議員對此也紛紛發言砲轟。民進黨市議員簡舒培首先指出，議會先前已針對北市府舉辦雙城論壇下但書，若共機、共艦持續擾台則不應辦理，且北市府要繼續辦並動支這筆預算前，也應先發函議會報告說明，但北市府完全未照程序遵行，此舉是嚴重藐視議會。

市府秘書長陳志明答詢表示，先前但書是說由北市府進行相關認定，初步認定沒有「持續」共機擾台，但會詢問陸委會對此有無反對意見。

新黨市議員李慶元接著表示，自己對於舉辦雙城論壇一向是支持態度，但對於北市府來函提及相關經費使用是否違反議會預算但書說明，認為是「混帳到極點」，內容指出凡涉及中央的各項地方事務則議會無置喙餘地，這是什麼邏輯，那雙城論壇叫中央辦就好，何必北市府來辦，直批離譜和傲慢。

國民黨市議員游淑慧也說，自己向來支持北市府舉辦雙城論壇，但台北市長柯文哲任內8年與上海市所簽訂的合作備忘錄（MOU）內容都相當空洞貧乏，拿不出城市交流合作成績，根本變相成為他個人走秀舞台，要求議長陳錦祥應對北市府藐視議會舉動做裁示。

社民黨議員苗博雅認為，北市府舉辦雙城論壇卻未遵守議會預算但書文字條件，如今還自作主張動支此預算，連來文議會溝通程序都沒有，但柯文哲近來坦言兩岸氛圍不佳、共機有擾台，北市府主觀意見明知不符但書條件卻仍一意孤行，建議陳錦祥應裁示將此事送監察院調查。

會中針對多名市議員提案「市政府在2022年舉辦之雙城論壇，已違反議會於通過該項預算時所做之決議，相關支出不得動支預算及核銷」進行表決，民進黨議員梁文傑會中具體建議應直接進入大會三讀程序，獲在場其他議員同意，經陳錦祥裁示後決議全案通過，意即由北市府自行負擔此筆預算。

對此，北市府發言人陳智菡表示，尊重議會決議，但對於北市府執行此但書預算前是否須先告知議會、及執行後預算遭凍支該如何處理，將再請示行政院主計總處。