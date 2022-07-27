柯文哲認停發敬老金是錯 議員呱吉：選票前堅持原則太難了

台北市長柯文哲昨天在專訪中表示取消重陽敬老金是錯誤，當年支持市府決議的台北市議員「呱吉」邱威傑今天說，身為市議員審查預算是工作，但遇到長輩跟選票好像都會轉彎，他當年力抗杯葛結果卻換來柯文哲一句說是錯的，副市長黃珊珊也不願意對此問題表態，「讓人覺得這四年看下來，能夠在選票前堅持原則真的是太難了」。

邱威傑在臉書上表示，從三年前發布敬老金戰記影片開始，他的立場一直是反對普發敬老金，他反對敬老金議題變成年輕人與長輩的世代戰爭，但他認為老人福利預算應該用在更有效益的地方上，例如鼓勵長輩外出的運輸補助、提升老人運動風氣的樂齡中心建置等。

邱威傑說，經過三年紛擾後，藍綠兩黨聯手推翻市府停發敬老金的決議，而現在的台北市長候選人蔣萬安說他當選之後會發好發滿，陳時中說「發給長輩的錢不要計較那麼多」，他不得不感到非常失望。「經過這麼久的努力，最後還是回歸到最庸俗的那一句：尊敬長輩不需要管付出多少代價」。

邱威傑說，作為市議員，從一萬到一億的每一筆預算向來錙銖必較，隨時都在問「為什麼花這個錢」、「花了之後效益在哪裡」，這是他們的工作、也是他們的職業道德，但遇到長輩與選票，好像通通會轉彎。

邱威傑說，台北市的社會福利一年兩百億，老人福利預算則是一年五十億左右。普發敬老金大概需要6至8億的現金，端視發放規則而定，先不說有許多長輩根本不需要這一年一次的千元紅包，老人福利真的做好做滿了嗎？台北市在今年正式變成超高齡社會，六十五歲以上的長者超過了人口的百分之二十，但長照政策還是一條需要解決許多問題的漫漫長路，許多老人身心健康都需要更全面的照顧、以降低社工與醫療壓力的同時，普發現金除了一時的尊榮感，到底帶來了什麼？

邱威傑說，台北市現在僅有不到七十個樂齡據點，一個據點一年只能提供六小時的老人運動課程，這樣的老人福利是有餘裕廣發現金的嗎？

邱威傑說，更可笑的是，停發敬老金原本是台北市政府的決議，他和政團夥伴是當時少數願意力挺市府，一路用各種議事手段力抗藍綠陣營的杯葛。結果卻換來柯文哲一句「突然取消敬老金就是錯的」，黃珊珊也不願意對此問題做表態，讓人覺得這四年看下來，能夠在選票前堅持原則真的是太難了。

邱威傑說，過去、現在、和可見的未來，他對於敬老金的觀點始終如一，他反對普發敬老金，也希望選民未來看清這個議題的重點，老人福利與社會福利預算不可以被敬老金佔用，也希望大家支持對這個議題抱持進步觀點的候選人。