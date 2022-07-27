偏鄉長輩化身社區規劃師 石碇開心農場玩植栽

為讓失能與失智長輩有更豐富生活，老五老基金會今在石碇辦理開心農場玩植栽的成果展，對外展示綠意盎然的開心農場，不僅達到空間輕盈美觀、視覺放鬆的效益，長輩透過種植更獲得滿滿成就感。

老五老基金會說明，開心農場玩植栽為期八周的課程，由專業老師帶著長輩和社區民眾，先認識蔬菜、花卉和香草，再親自種植；起初當老師告知要使用酵素提供養分時，長輩們紛紛覺得困難，抱著懷疑的態度跟著老師一起做，先剁碎果皮、再加入洗米水和糖，經過漫長數月的等待，最後發現菜苗茁壯滋長後，都直呼「太神奇了！」。

80歲的陳奶奶平常在日照中心只喜歡做數獨和畫畫，不喜歡運動和走路，在活動參與上都較為被動，剛開始進行園藝活動時感到興致缺缺、認為這是天方夜譚，但這兩個月下來，從一開始半推半就地幫忙，到播種、監督著大家要顧好菜苗寶寶，甚至每天開始積極到花園巡視、澆花，陳奶奶比任何人都賣力；只要有菜苗長得較不好或枯萎，甚至感到很難過，現在陳奶奶有別於以往消極參與活動，轉變為園藝模範生。

今日除展現種植成果外，長輩們也事前準備一個個親自製作的皇冠，與到場的貴賓們一起完成獨一無二的花卉皇冠，貼上火鶴、蝴蝶蘭、黃帝菊、天使花等來裝飾，為彼此裝扮王冠，象徵每個人都是主角，一人一點、一起綻放，讓社區更美麗。活動結束後，更分享給予會貴賓由長輩種植的成果，包含迷迭香、薄荷、萬壽菊等製成的香草茶，以及紫蘇茶凍。