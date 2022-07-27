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新北第3梯次海葬 12名先行者骨灰回歸大自然

中央社／ 新北27日電

新北市府表示，今天舉辦第3梯次聯合海葬，於八里渡船頭啟航，共12名先行者的骨灰回歸大海懷抱。其中一對夫妻先後過世，相隔17年，在子孫安排下，骨灰共同在大海遨遊。

新北市府民政局表示，每年選在海象較平穩的5月至9月間辦理海葬，今天舉行的今年第3梯次海葬。賴先生為爺爺、奶奶送行時表示，爺爺生性豁達不喜麻煩人，10幾年前就交代子孫，希望以簡單、環保、自然的海葬處理身後事。

賴先生透過新聞稿說，奶奶17年前離世後安奉在樹林納骨塔，95歲的爺爺今年6月離世；爺爺與奶奶感情非常好，約定身後遨遊大海，因此，家人遵從長輩遺願辦理海葬。

他說，今天與父親、伯伯一起搭船出海，遊艇劃過海面掀起浪花，父執輩親手將爺爺、奶奶的骨灰灑向湛藍的海水。想念長輩時，到海邊望著大海便可緬懷，相信爺爺、奶奶也會在大海中守護著家族。

另1名先行者宋姓潛水教練的兒子說，今天圓了父親遺願。父親生前熱愛海上活動，常與朋友釣魚，10年前因朋友推薦接觸潛水，便愛上海底世界，只要放假就去潛水，也擔任教練約6年。父親生前就交代，為了環境與美麗的海洋，人生最後旅程一定要將他送回大海懷抱。

民政局長柯慶忠表示，新北市的環保葬區，包括金山環保生命園區、三芝櫻花生命園區、新店四十份公墓花樹葬區。環保葬不只提供給剛往生的先人，已安置在納骨塔或撿骨後火化的先人骨灰，也可參加環保葬。

市府殯葬管理處長黃秀川表示，除到海邊或植存、花樹葬專區悼念親人，市府也設線上追思系統，並新增影音追思功能，讓親友可上傳親人生前照片並編撰影像，重溫與先人美好回憶。

民政局說，今年還有8月26日及9月23日兩場次海葬可報名，不分縣市、不限國籍，只要攜帶火化許可證及至多2名登船家屬代表的身分證影本即可報名，全程不收費，報名請洽新北市立殯儀館。

奶奶 樹葬

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