共機擾台認定非地方權責？ 北市議員「炸鍋」凍雙城論壇支出

台北上海雙城論壇上周落幕，北市議會認為柯市府違反共機持續擾台，不得動支預算舉辦雙城論壇的但書，市府卻回函指共機、共艦持續擾台、兩岸氛圍不佳的認定，非地方政府權責，經費支用並無違反議會決議。下午議會大會中，議員齊轟市府邈視議會、痛罵市府「混帳至極」、要求「柯文哲自己埋單」。

上周雙城論壇結束，議員不滿柯市府未經議會同意就動支預算，且60分鐘視訊會議花了95萬，一分鐘1.5萬，亂花公帑，議長陳錦祥裁示，市府周三前來函說明。

據市府昨天的回函，函文中指稱預算但書所指共機、共艦持續擾台、兩岸氛圍不佳，是屬中央政府相關機關主管認定及處理的業務權責 ，非屬地方政府法定權責及所轄業務，雙城論壇經費支用，並無違反議會總預算的但書。

議員簡舒培說，事關議會尊嚴，市府已嚴重邈視議會，「打我們一巴掌，議會還要繼續審市府預算」被看細漢；議員李慶元針對回函，也痛駡混帳，沒看過這麼惡質、傲慢的市府。

議員游淑慧說，他贊成辦雙城論壇，但柯文哲辦得太空洞，成了柯文哲個人舞台，像圍棋交流，這還需要市長？柯文哲沒有拿出真正城市交流成績，雙城論壇變成柯文哲走秀舞台。

下午大會中，各黨派一致通過議員江志銘等人的提案，決議雙城論壇相關支出不得動支援預算及核銷。對此，北市府表示，如果這筆預算被凍結， 是否還有其他經費可支應，過去沒有此案例，主計處將函詢中央主計總處。