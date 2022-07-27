快訊

林智堅稱蘇宏達先入為主應退審議會 台大「駁回申請迴避案」

國軍岡山醫院遭爆漢光演習期間開趴辦歡送會 院方這樣說

馬偕故事藝廊啟用 展現12幅淡水藝術畫作

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
淡水區馬偕街以故事牆藝術形式成為馬偕故事藝廊，用陶板拼貼的方式，做成12幅關於馬偕與淡水的藝術畫作。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區馬偕街以故事牆藝術形式成為馬偕故事藝廊，用陶板拼貼的方式，做成12幅關於馬偕與淡水的藝術畫作。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區馬偕街，原本擋土牆的彩繪年久斑駁，淡水區公所為紀念馬偕來台150週年暨理學堂大書院落成140週年，特別以故事牆藝術形式成為馬偕故事藝廊，用陶板拼貼的方式，做出12幅關於馬偕與淡水的藝術畫作，做成，並加上QR Code手機掃描，深具教育與藝術內涵。

由淡水教會松年大學所帶來的歌唱演出，一旁的吉他彈奏搭配，讓時光彷彿拉回到150年前馬偕來到淡水的那種懷舊場景。

淡水區公所主祕徐天平表示，在淡水知名「馬偕街」上，特別採用畫家陳澄波先生、淡水長老教會呂玉林長老以及多位淡水知名畫家的作品來呈現馬偕博士在「宣教」、「醫療」、「教育」、「性別平權」還有為協助農業引進的九種蔬果等貢獻，每一幅畫輔以一個QR Code，只要用手機掃描QR Code就可以觀賞現場12幅作品的淡水老印象及馬偕博士的影音故事，深具教育與藝術內涵。

另外夜間也特別用燈光呈現藝術風采，以24小時可供民眾欣賞之藝術廊道。

淡水公所表示，馬偕故事藝廊相關的規劃前置作業，特別感謝長老教會、在地議員、里長的支持及書法大師張炳煌教授協助題字和鈐印，希望藉由這一個藝術之牆，讓大家更認識淡水人文采風與馬偕博士的重大貢獻與影響，並一起推廣「愛」與「服務」的精神。

淡水

延伸閱讀

淡水民宅火警今勘驗 現場發現六瓶汽油瓶

台中／《溯真》-廖素真現代水墨個展 於中友百貨時尚藝廊展出

趕赴支援淡水火警 新北鷺江分隊水箱車故障熄火側翻2傷

影／淡水民宅火警母子命葬火窟 警消今現場勘驗查原因

相關新聞

共機擾台認定非地方權責？ 北市議員「炸鍋」凍雙城論壇支出

台北上海雙城論壇上周落幕，北市議會認為柯市府違反共機持續擾台，不得動支預算舉辦雙城論壇的但書，市府卻回函指共機、共艦持續...

士林振興落漆！北市力推藝饗券無人領 3周僅發出2000張

台北市政府為了振興士林夜市，民眾只要去台北表演藝術中心看表演，就能取得50元藝饗券，但北市議員王欣儀指出，藝饗券已推出3...

每戶罰20萬！老舊公寓強制設管委會 北市1200棟還沒有

「公寓大廈管理條例部分條文」修正案已於今年4月三讀通過、5月11日發布，增訂強制要求有危險之虞的公寓大廈即成立管理委員會...

偏鄉長輩化身社區規劃師 石碇開心農場玩植栽

為讓失能與失智長輩有更豐富生活，老五老基金會今在石碇辦理開心農場玩植栽的成果展，對外展示綠意盎然的開心農場，不僅達到空間...

坪林尾橋逾百年歷史 明召開修復工程地方說明會

坪林尾橋有超過百年歷史，已經年久失修，坪林區公所從去年開始規畫修復工程，尤其該橋乘載不少當地居民重要記憶，即便有了新橋，...

夏日高溫持續飆高 新北警獲贈涼感機能被套揪感恩

夏日高溫持續飆高，台灣UNIQLO今天捐贈新北市警局AIRism涼感機能被套2000組，新北市警局長黃宗仁表示「揪感恩」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。