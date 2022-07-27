馬偕故事藝廊啟用 展現12幅淡水藝術畫作

新北市淡水區馬偕街，原本擋土牆的彩繪年久斑駁，淡水區公所為紀念馬偕來台150週年暨理學堂大書院落成140週年，特別以故事牆藝術形式成為馬偕故事藝廊，用陶板拼貼的方式，做出12幅關於馬偕與淡水的藝術畫作，做成，並加上QR Code手機掃描，深具教育與藝術內涵。

由淡水教會松年大學所帶來的歌唱演出，一旁的吉他彈奏搭配，讓時光彷彿拉回到150年前馬偕來到淡水的那種懷舊場景。

淡水區公所主祕徐天平表示，在淡水知名「馬偕街」上，特別採用畫家陳澄波先生、淡水長老教會呂玉林長老以及多位淡水知名畫家的作品來呈現馬偕博士在「宣教」、「醫療」、「教育」、「性別平權」還有為協助農業引進的九種蔬果等貢獻，每一幅畫輔以一個QR Code，只要用手機掃描QR Code就可以觀賞現場12幅作品的淡水老印象及馬偕博士的影音故事，深具教育與藝術內涵。

另外夜間也特別用燈光呈現藝術風采，以24小時可供民眾欣賞之藝術廊道。

淡水公所表示，馬偕故事藝廊相關的規劃前置作業，特別感謝長老教會、在地議員、里長的支持及書法大師張炳煌教授協助題字和鈐印，希望藉由這一個藝術之牆，讓大家更認識淡水人文采風與馬偕博士的重大貢獻與影響，並一起推廣「愛」與「服務」的精神。