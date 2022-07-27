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淡水旅學堂「輕軌里山」 引客探索在地故事

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
淡水旅學堂開辦「輕軌里山」旅行在山的那一方，旅遊導覽遊程，帶領遊客更深入了解淡水老街之外的故事。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水旅學堂開辦「輕軌里山」旅行在山的那一方，旅遊導覽遊程，帶領遊客更深入了解淡水老街之外的故事。 圖／紅樹林有線電視提供

淡水旅學堂開辦「輕軌里山」旅行在山的那一方，旅遊導覽遊程，帶領遊客更深入了解淡水老街之外的故事，由導覽老師，帶著遊客頭戴色彩繽紛的彩繪斗笠，從搭乘輕軌綠山線到淡金鄧公站，進到三空泉探訪在地農村生態之旅。

沿著蜿蜒小路，跟著吳峻毅老師的導覽解說，了解軌道的發展軌跡與周邊生態，依照節氣時令的無菜單導覽，敬天謝地，食當季食在地，邊走邊學老祖先的智慧，雖然夏天赤辣辣的太陽無法抵擋，但是透過在大樹下乘涼，喝著經過政府輔導在地小農所做出來的冰涼龍眼花茶，讓大家的身心靈充份感受到大自然清涼。

旅學堂創辦人李琪表示，淡水旅學堂透過設計包裝，與在地店家合作，將來到淡水旅遊再也不只是逛逛老街，走走河岸，透過淡海輕軌綠山線的串連，將遊客帶進許多小農聚落的淡水山區，感受不一樣的古早傳統美食與茶飲，以及特有自然淡水山間美景，走讀聆聽淡水蘊藏在地景之間人文故事，也探訪生態的改變。

淡水 淡海輕軌 老街

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