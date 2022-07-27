搭殭屍熱潮掀話題 九份老街人潮回流七成

瑞芳區九份老街這兩年因為疫情沉寂了一段時間，如今有業者搭上殭屍熱潮，在九份昇平戲院旁舉辦鬼怪特展，成功打響名號，連帶將觀光客拉回來，周邊店家也陸續開店，要來迎接這波暑假的鬼怪人潮。

兩年前新冠肺炎疫情擴散，國門緊閉沒有了外國觀光客，連帶台灣觀光產業大受影響，尤其是以國際觀光客為主的九份老街受疫情影響，遊客人數銳?至一成，有店家經營不下去索性閉店，最慘的時候九份店家只剩兩成。

九份商圈許多店家之前主要都是靠國際觀光客的消費，因為疫情生意下滑超過九成，有些店家不堪店租和人事成本而提早解約撤離，不過還是有開了二十年以上的老店咬牙苦撐，終於迎來後疫情時期人潮漸漸回流。

除了老店家屹立不搖，也推陳出新許多店家，還有業者相中九份地區懷舊復古氛圍，在昇平戲院旁邊成立了怪奇博物館，搭上南美館的殭屍風潮，只花了十五天從策展到佈置完成，成功製造話題，每天都有人潮衝著殭屍展而來，周邊店家也樂得迎接人潮，暑假期間大朋友小朋友一起來玩。

這間鬼怪博物館的負責人徐孟光說，自己和團隊都原是做電影、電視出身，要做道具根本不難，當初看上九份的獨有的氛圍，加上台南美術館殭屍熱潮，因此也順勢推出鬼怪特展，除了造型講究又逼真的殭屍，另外還有日本河童，外星人，木乃伊等逼真的各式鬼怪，現場還可以互動娛樂性十足。

實地走進去鬼怪展，逼真的殭屍造型加上強力冷氣放送，可以感受到一股寒意，雖然空間不大，但是各式鬼怪應有盡有，之後還會推陳出新，現在外頭這麼熱，裡面有寒氣，也算是另類消暑新選擇，不少家庭，情侶，小朋友都前來勇於嘗試。

九份商圈店家許立育也說，像新開幕的鬼怪館，年輕老闆懂得行銷，這些都可以帶動人潮來九份旅遊，目前我們有看到少數，一兩家沒有營業的店家，事實上都有人租下來了，可能他主打國外的觀光客，先把店面租下來，雖然目前都沒有營業，但可能年底之前，國境開放的話就會馬上進駐。

許立育說，國旅的復甦，可以看到民宿業者生意變好，事實上，暑假就是九份旺季加上國旅效應，目前九份暑假訂房率高達八到九成，遊客願意待在九份夜宿，對於店家有一定程度的幫助，那店家也會跟民宿業者配合，互相優惠利用各種方式創造商機，國旅最大的幫助在人潮增加，激勵店家重新開張，因為一個商店街歇業的店家太多的話，遊客就不想來，所以現在店家的營業時間變長，整體觀光產業也會相對穩定。

九份有著獨特的山城景觀，在後疫情時代人潮漸漸回籠，現在正是出遊九份的時機，店家也都準備好迎接遊客，放慢腳步行走在山城步道上，遠眺海景，一嚐在地特色美食，但是也要確實做好自身防疫措施，便能安心享受慢遊。