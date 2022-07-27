彩繪拖鞋座無虛席 長輩畫上萬里蟹行銷特產

金山區公所與萬里區公所聯合舉辦｢第三屆ＤＩＹ彩繪拖鞋｣活動，今年擴大為五梯次辦理，在萬里場次的彩繪現場，依舊是座無虛席，長輩報名相當踴躍，長輩趁著彩繪拖鞋的機會，畫上萬里蟹，要來行銷萬里名產。

萬里區公所主秘許明富說，今年是萬里區公所連續第二年與金山區公所及金山慈音寺共同聯合舉辦彩繪拖鞋活動，每年的彩繪拖鞋活動都相當受到區民的熱情響應，動一動手、發揮創意為疫情生活增添樂趣。

活動上不少參與的長者都是第二年來參加，在分享心得時相當感謝公所每年都舉辦這麼有意義又有趣的活動，讓老朋友們可以一起出來走走活動，還有這場活動中台塑工業公司也帶來餐盒與飲料關懷長輩，祝福長輩們透過拖鞋彩繪都能夠走出繽紛、也走出健康人生。