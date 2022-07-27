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三芝吹海風的金鑽鳳梨 「在欉黃」果香又甜

觀天下／ 記者廖品涵／三芝報導
三芝有機農場新的農作物『金鑽鳳梨』長得比去年大，而且『在欉黃』果香、甜又好吃。 圖／紅樹林有線電視提供
三芝有機農場新的農作物『金鑽鳳梨』長得比去年大，而且『在欉黃』果香、甜又好吃。 圖／紅樹林有線電視提供

三芝有機農場前年開始種下新的農作物『金鑽鳳梨』，去年首年採收，成果不錯，今年又到了收成季節，鳳梨的結果果實比去年更大，因第二年的種植沒有特別照顧，只是剛好鳳梨在結果時，給予足夠的水份，沒想到果實不用施肥個頭也長得比去年大，而且『在欉黃』果香、甜又好吃。

三芝有機農場馬文權說，北部金鑽鳳梨雖然生長期較長，不過因為離銷售市場距離近的關係，可以長到熟果就是所謂的『在欉黃』，採收下來立刻可以吃，果香味十足，甜度更是沒話說。

三芝有機農場在北部種鳳梨種出心得，選擇一般民眾接受度高的金鑽鳳梨種植，加上結果時期給足水份，讓今年生產的鳳梨果實又大又飽水好吃，累積這幾年來的種植經驗作為養分，明年可望將金鑚鳳梨的耕地擴大，讓更多的人都可以品嘗到北部金鑽的香甜可口。

鳳梨

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