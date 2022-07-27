坪林尾橋逾百年歷史 明召開修復工程地方說明會

坪林尾橋有超過百年歷史，已經年久失修，坪林區公所從去年開始規畫修復工程，尤其該橋乘載不少當地居民重要記憶，即便有了新橋，仍有許多長者喜歡行走，在地當盼能迅速整修，而公所明天也將舉辦第二次地方說明會，與居民交換意見。

坪林區坪林尾橋有112年歷史，過去是台北及宜蘭間往來的重要道路，新的坪林拱橋通車後，坪林尾橋已經功成身退，現在僅供人行及機車通行，尤其老一輩在地人還是習慣走坪林尾橋，但在年久失修的情況下，已有混泥土剝落及鋼材結構鏽蝕問題，恐在通行時產生危險。

坪林區公所工務課長洪志忠表示，坪林尾橋在新橋蓋了之後變成重要的觀光道路，只供人行及腳踏車通行，在早先時候也已經被市府核定為古蹟，並已制定修復再利用計畫。

洪志忠指出，修復工程目前已完成基本設計審查，細部設計審查年底可望完成，預計明年下半年可以開工，預計總工程經費達2400萬元；明日下午將召開第二次地方說明會，跟居民交換意見。

洪志忠補充，坪林尾橋歷經多時期，上面有不同設施或裝飾，現在修復計畫都將拿掉，並重新粉刷，回到最純粹的原樣，復舊到最好，但會規畫無障礙設施方便行走，未來也可能會結合燈光，讓重要地標再現風華。