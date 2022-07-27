新北推身心障礙者職評交通補助金 每次200元

為鼓勵身障者出門接受職業輔導評量，新北市勞工局推出身心障礙者職業輔導評量交通補助金計畫，8月起由職評員主動協助身障者申請，每次新台幣200元，每年最多600元。

勞工局今天發布新聞稿指出，鼓勵設籍新北的身心障礙者出門接受職業輔導評量，減輕身障者職評期間交通費用負擔，於8月1日後新開案服務的身障者，可由職評員主動協助申請交通補助金，每次200元，每人每年最多可申請核發600元。

勞工局表示，身心障礙者可到板橋、新店及三重區身心障礙者職業重建服務中心提出職業重建服務申請，並接受評估轉介職評服務。

勞工局表示，透過專業、客觀及標準化的評估工具，可瞭解身障者的職業潛能、興趣或工作技能等，進而安排適當的職業訓練、就業或職業重建服務等，以協助身障者可更順利地走入職場、發展多元職涯。