鼓勵屋頂種電賺綠金 中市府每案最高補助50萬

為鼓勵企業、公寓大廈加入設置太陽光電綠屋頂行列，台中市政府經發局今天表示，只要符合申請條件者，可檢具相關文件提出申請，每案最高補助50萬元，共創綠色新經濟。

在光電補助部分，經發局發布新聞稿指出，去年申請案件反應熱烈，全數補助金額新台幣1890萬元申請完畢；今年再爭取補助經費，類型特別新增社區公寓大廈，同時仍力推工廠業者屋頂種電，每案補助上限都是最高50萬元。

經發局長張峯源表示，市府鼓勵台中市企業及社區利用閒置大樓屋頂設置太陽光電發電設備，推動成效亮眼，台中太陽光電4倍增已提前於今年4月達標，為台中市太陽光電發展立下漂亮里程碑。

此外，為讓市民瞭解目前市府太陽光電推動策略及補助方式，經發局指出，將於8月1日在台中市精密機械科技創新園區勞工聯合服務中心，辦理「111年太陽光電補助說明會」，現場還有公寓大廈設置光電經驗分享，歡迎有意願設置的公司行號、公寓大廈管理委員會、建商、工廠踴躍報名參加。