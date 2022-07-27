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議員批締結姊妹市沒真相 新北一展實質交流內容回擊

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
2022年4月21日姊妹市在ING新北國際永續論壇上支持新北。圖／新北秘書處提供
2022年4月21日姊妹市在ING新北國際永續論壇上支持新北。圖／新北秘書處提供

新北市姐妹市議題再被批，僅將10個城市列於官網，新北市議員張志豪質疑，市府是否認為其他城市不夠格露出？新北秘書處強調，另外還有各區公所締結的39個姊妹市及友好城市，不過不管市級或區級都是新北重要夥伴，都重視實質交流並建立長遠的合作夥伴關係。

新北市昨日才遭批，僅與11個國外城市締結為姐妹市，相較國內其他縣市大幅落後，讓市府趕緊澄清總共數量應該為49個姊妹市。張志豪批評，為何市府官網上只見到10個城市，到底是市府公開說謊還是另外39個城市不夠格露出？引發各界關注。

張志豪表示，台灣的國際地位特殊，與世界交流常受中國打壓，他當然認同在外交事務上能有實際交流更是重要，但新北如果真的有亮眼的城市外交成績單，就不該選擇性公布，也應該說明與49座城市的實質交流成績單，讓市民共榮。

張志豪批評，市府已成為一塊掩藏任何真相的黑布，像在恩恩案上，市府隱藏真相是因為行政怠惰、官僚殺人的證據確鑿，但如今連外交成績都要隱藏，只能質疑市府說謊，市府應該公布所謂49座姐妹市的交流狀況；若要讓黑布掩蓋不透光的市府機器公開透明，就只能寄望換市長，由林佳龍擔任，來大翻新與公開透明。

秘書處長饒慶鈺回應，新北市姊妹市及友好城市共49個，包括10個市府官網所介紹的市級姊妹市，以及各區公所締結的39個姊妹市及友好城市，新北市與國際交朋友，重視實質交流並建立長遠的合作夥伴關係，因此不論市級還是區級都是新北最重要的夥伴。

饒慶鈺指出，新北市有能力做事，並為國際社會做出貢獻，疫情期間2020年4月市府向新北廠商採購隔離衣、面罩、布口罩，緊急寄送姊妹市美國辛辛那提市、德國史坦堡縣及疫情嚴重的紐約市、舊金山市，2021年7月美國國會台灣連線的共和主席暨美國聯邦眾議員夏波（Rep. Steve Chabot）特別致信感謝新北捐助其選區辛辛那提市。

秘書處國際事務科長郭婉伶補充，新北市姐妹市數量是有市級與區級加總，尤其許多外國城市希望跟區公所直接建立關係，加深更多實質交流，市府也會協助，並鼓勵公所做交流。

新北副發言人張劭斌表示，林佳龍競選團隊屢屢未盡查證，就刻意扭曲事實、斷章取義，抹煞基層同仁的努力；呼籲有心人士，在想翻新新北市之前，先革新競選手段，別讓自己口中的黑布掩蓋住自己的心。

新北秘書處指出，2019年1月15日，新北姊妹市日本美濱町長山口智太郎率團拜訪石門區公所。圖／新北秘書處提供
新北秘書處指出，2019年1月15日，新北姊妹市日本美濱町長山口智太郎率團拜訪石門區公所。圖／新北秘書處提供
新北秘書處指出提到，2021年8月30日新北平溪區與日本福岡縣田川市線上簽署友好交流意向書。圖／新北秘書處提供
新北秘書處指出提到，2021年8月30日新北平溪區與日本福岡縣田川市線上簽署友好交流意向書。圖／新北秘書處提供

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