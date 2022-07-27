烏來原民歷史6場走讀 帶你回到50年代樂舞時代

暑假到來，新北原民局7月31日起在烏來區舉辦「烏來歷史走讀活動」，將有6場次、共120位名額。原民局局長羅美菁表示，烏來歌舞觀光極為盛行，這次走讀將實地走訪山地文化村舊址、清流園舊址及烏來觀光台車站，感受熱鬧歡騰的烏來原住民族樂舞年代。

新北原民局舉辦烏來歷史走讀，以烏來原住民族樂舞觀光為主軸，在烏來泰雅民族博物館設置「Mzyugi Ulay舞熠烏來」特展，描述1950至1990年代烏來觀光發展為主軸，並透過實際踏查走訪過往的觀光景點舊址，透過認識與探索，聆聽與閱讀，並重現過往泰雅歌舞表演將烏來的傳統與人文景致盡收眼底。

羅美菁表示，民國50年代，烏來歌舞觀光極為盛行，從清流園到山胞觀光股份有限公司，而後所形成的烏來山地文化村，透過原住民歌舞表演，進而帶動了南勢溪遊憩產業發展，促成烏來雲仙樂園、高空纜車的興建，深刻影響台車的變貌及使用功能。

走讀其中一個路線是烏來山地文化村舊址，民國55年烏來村民周旭東、周志朗及林源治等人募股成立「烏來山胞觀光股份有限公司」，在烏來瀑布區設立大型歌舞表演場及藝品販售部，許多鄰村如福山、忠治、信賢及孝義等泰雅族人，紛紛遷入烏來村從事觀光生計工作，奠定多數烏來泰雅族人的經濟基礎。之後，山胞公司不幸在80年代的惡火中毀壞，自此烏來歌舞觀光產業便逐漸沒落，也見證了一個觀光榮景時代的結束。

活動還邀請到當年烏來山地文化村的舞者楊玲玲負責編舞，邀集當年的舞者再度集訓練舞，屆時將重現並帶領大家回到過往烏來觀光發展盛況的當下，重新感受熱鬧歡騰的烏來原住民族樂舞年代。