快訊

每戶罰20萬！老舊公寓強制設管委會 北市1200棟還沒有

余正煌聲明強調未抄襲 林智堅競辦回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

士林振興落漆！北市力推藝饗券無人領 3周僅發出2000張

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台北市政府為了振興士林夜市力推藝饗券，但推動3周僅發出2000張，實際兌換使用不到500張。圖／台北表演藝術中心提供
台北市政府為了振興士林夜市力推藝饗券，但推動3周僅發出2000張，實際兌換使用不到500張。圖／台北表演藝術中心提供

北市政府為了振興士林夜市，民眾只要去台北表演藝術中心看表演，就能取得50元藝饗券，但北市議員王欣儀指出，藝饗券已推出3周，但實際領券、使用人數不高，市府斥資500萬準備10萬張藝饗券，目前才發不到2000張，實際兌換使用更不到500張，成績落漆；北市文化局表示，藝饗券目前規定1人僅能回饋1次，未來會以天為單位，每進北藝看1次表演就可領券1次。

根據藝饗券推動方案，民眾購買7月2日至10月2日於北藝演出的節目或活動，並透過台北通或悠遊服掃描QR碼，即可兌換50元藝饗券，北市府準備10萬張，總經費高達500萬元。

但王欣儀發現，北藝於7月2日至7月24日的入場人數有1萬6200人，但藝饗券僅發出1951張，占入場人數12％，質疑到底是宣傳不夠，還是50元面額的藝饗券對民眾吸引力不大，實施已近1個月，參加的130間攤商平均每攤僅獲得150元。

王欣儀指出，目前已兌換完成的藝饗券僅434張，占總發放數的22％，若以使用比例推估，即使最後10萬張如期發完，實際使用的張數恐僅2萬張，恐讓原本等待藝饗券挹注的士林夜市攤商欲哭無淚，建議市府應研議放寬發放對象，並考慮調高發放金額，才能提高領券吸引力。

文化局長蔡宗雄表示，藝饗券目前才推出3周，還會持續到白晝之夜，屆時應會吸引很多人，另現在藝饗券規定1人僅能回饋1次，但很多到北藝看戲的民眾是「重戲迷」，一周進場看戲2至3次，未來會思考以「天」為單位，只要進北藝看戲1次就可掃描1次QR碼，鼓勵大家到夜市消費，相信兌換速度能加快。

北市市場處表示，藝饗券使用期限是10月2日後再加2周，也就是到10月16日止，預估很多人兌換藝饗券後匯陸續到士林消費，除了可選擇小吃、餐飲，為了讓更多攤商能參與，也募集民生用品如鞋子、包包等商家，盼大家都能享受到福利。

北市 王欣儀 夜市

延伸閱讀

推倒連署高牆 柯文哲宣布：公投提案連署電子系統上線

大巨蛋BOT自負成敗 柯文哲：搞清楚 跟新竹球場不一樣

大巨蛋座椅造成「消失的魔球」 議員：東施效顰低級錯誤

台北城博會成失憶展？ 議員轟：花8千萬自吹柯市府政績

相關新聞

士林振興落漆！北市力推藝饗券無人領 3周僅發出2000張

台北市政府為了振興士林夜市，民眾只要去台北表演藝術中心看表演，就能取得50元藝饗券，但北市議員王欣儀指出，藝饗券已推出3...

每戶罰20萬！老舊公寓強制設管委會 北市1200棟還沒有

「公寓大廈管理條例部分條文」修正案已於今年4月三讀通過、5月11日發布，增訂強制要求有危險之虞的公寓大廈即成立管理委員會...

坪林尾橋逾百年歷史 明召開修復工程地方說明會

坪林尾橋有超過百年歷史，已經年久失修，坪林區公所從去年開始規畫修復工程，尤其該橋乘載不少當地居民重要記憶，即便有了新橋，...

夏日高溫持續飆高 新北警獲贈涼感機能被套揪感恩

夏日高溫持續飆高，台灣UNIQLO今天捐贈新北市警局AIRism涼感機能被套2000組，新北市警局長黃宗仁表示「揪感恩」...

議員批締結姊妹市沒真相 新北一展實質交流內容回擊

新北市姐妹市議題再被批，僅將10個城市列於官網，新北市議員張志豪質疑，市府是否認為其他城市不夠格露出？新北秘書處強調，另...

烏來原民歷史6場走讀 帶你回到50年代樂舞時代

暑假到來，新北原民局7月31日起在烏來區舉辦「烏來歷史走讀活動」，將有6場次、共120位名額。原民局局長羅美菁表示，烏來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。