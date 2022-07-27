士林振興落漆！北市力推藝饗券無人領 3周僅發出2000張

台北市政府為了振興士林夜市，民眾只要去台北表演藝術中心看表演，就能取得50元藝饗券，但北市議員王欣儀指出，藝饗券已推出3周，但實際領券、使用人數不高，市府斥資500萬準備10萬張藝饗券，目前才發不到2000張，實際兌換使用更不到500張，成績落漆；北市文化局表示，藝饗券目前規定1人僅能回饋1次，未來會以天為單位，每進北藝看1次表演就可領券1次。

根據藝饗券推動方案，民眾購買7月2日至10月2日於北藝演出的節目或活動，並透過台北通或悠遊服掃描QR碼，即可兌換50元藝饗券，北市府準備10萬張，總經費高達500萬元。

但王欣儀發現，北藝於7月2日至7月24日的入場人數有1萬6200人，但藝饗券僅發出1951張，占入場人數12％，質疑到底是宣傳不夠，還是50元面額的藝饗券對民眾吸引力不大，實施已近1個月，參加的130間攤商平均每攤僅獲得150元。

王欣儀指出，目前已兌換完成的藝饗券僅434張，占總發放數的22％，若以使用比例推估，即使最後10萬張如期發完，實際使用的張數恐僅2萬張，恐讓原本等待藝饗券挹注的士林夜市攤商欲哭無淚，建議市府應研議放寬發放對象，並考慮調高發放金額，才能提高領券吸引力。

文化局長蔡宗雄表示，藝饗券目前才推出3周，還會持續到白晝之夜，屆時應會吸引很多人，另現在藝饗券規定1人僅能回饋1次，但很多到北藝看戲的民眾是「重戲迷」，一周進場看戲2至3次，未來會思考以「天」為單位，只要進北藝看戲1次就可掃描1次QR碼，鼓勵大家到夜市消費，相信兌換速度能加快。

北市市場處表示，藝饗券使用期限是10月2日後再加2周，也就是到10月16日止，預估很多人兌換藝饗券後匯陸續到士林消費，除了可選擇小吃、餐飲，為了讓更多攤商能參與，也募集民生用品如鞋子、包包等商家，盼大家都能享受到福利。