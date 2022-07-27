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北市議員曝雙城論壇簽呈 批市府自行認定共機未持續擾台

聯合報／ 記者徐偉真／台北即時報導
議員許淑華出示北市府簽呈，祕書長陳志銘寫6月1、3、4和7日沒有共機現蹤，未達「持續」擾台的條件。圖／取自許淑華臉書
議員許淑華出示北市府簽呈，祕書長陳志銘寫6月1、3、4和7日沒有共機現蹤，未達「持續」擾台的條件。圖／取自許淑華臉書

北市議會曾下但書要求北市府若共機共艦持續擾台則不能動支雙城論壇預算，但北市府仍舉辦引發議員不滿，要求出示當初簽呈但市府以密件為由拒絕。議員許淑華今天曝光簽呈，指北市府秘書長陳志銘竟自行認定共機沒有「持續」擾台，質疑這是什麼專業判斷。

許淑華在臉書表示，簽呈顯示陳志銘寫6月1、3、4和7日沒有共機現蹤，未達「持續」擾台的條件，能降低兩岸衝突的事就去做，這是專業的畫錯重點，問的是擾台，北市府回答沒有持續。

許淑華說，難怪雙城論壇的簽文要列為密件，所謂共機持續擾台是北市府秘書長自行認定就簽核執行，而且就挑幾天共機沒來的日子就證明沒有「持續」擾台。這是什麼專業判斷？

許淑華說，5月30日有30架、5月31日有3架、6月2日有1架，6月5日有2架、6月6日有1架、6月13日有1架，她要問市長柯文哲，到底需不需要陸委會的判斷？

北市 許淑華 雙城論壇

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