土城編定工業區重建 首例華南金都更廠房今揭牌
新北市為鼓勵民間加速在地投資、產業轉型及提供優質產業環境，透過都市更新、工業區立體化等政策提供產業空間及活化產業，今新北市長侯友宜出席華南金全國首例金融機構工業區都更活化示範基地揭牌，希望藉此基地帶動工業區更新轉型。
華南金工業區都更案佔地2200坪，從買地至啟用約計10年，透過都更方式爭取容積獎勵，容積率從220增加至350%、建蔽率則為35%，兩棟樓高達15及12層樓，一棟做為華南金資訊中心、耐震達7級，設3天不斷電系統。另一棟則做為商辦大樓使用。
目前全國編定工業區共63處，面積共計3萬5779公頃，土城華南金都更案為全國編定工業區及公股金融機構第1個以都更活化產業案例，除作為華南銀行今年啟用企業營運總部資訊中心機房，合建地主戶提供出租廠辦空間。
新北市長侯友宜表示，新北市具有產經地理區位優勢，交通物流基礎建設完善，藉由捷運動脈串連，三條微笑曲線落實安居樂業新形態空間翻轉，加上高端研發人才，為產業發展轉變奠定良好基礎，並透過推動工業區立體化方案及多元都更活化既有工業區。
新北市府城鄉發展局表示，新北市境內工業區多元都更案共51件，申請基地面積約41公頃，預估供給樓地板面積約71萬坪，其中土城編定工業區內共有10件都市更新案件，開發面積約達10公頃，其中5案已核定實施，除華南金廠辦已完工，中華工程、國泰人壽、安澤建設及勝仁針織等4案目前工程施工中，陸續完工後可改善工業區用地需求。
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