新北推優惠救大眾運輸「搭公車只要5元」30條路線曝光！

新北市公車每日運量近兩年受疫情影響，運量大減，新北市交通局為回復原本運量，決定推出「有緣新北、公車5元走透透」方案，8月1日至9月30日搭乘30條公車路線只要5元。民代認為，公車路線要帶狀性來規畫，類似觀光巴士的概念，才能刺激經濟效益。

新北市公車往年單日平均運量約在70萬至80萬次，不過疫情爆發後，民眾不敢外出，也害怕搭乘大眾運輸，平均運量銳減，三級警戒最嚴重的時候掉到剩下4成左右，約30至40萬次，近期疫情稍為緩和一些，運量有逐漸回升到單日60至70萬次左右。

不過新北市府認為，現階段仍有部分民眾對搭乘大眾運輸工具失去信心，運量回升速度仍太慢，所以決定推出「有緣新北 公車5元走透透」，希望能藉此提高民眾搭乘意願，同時推動觀光。

新北市交通局長鍾鳴時說，最主要是公車運量在這2年受疫情影響，嚴重下滑4，現在約恢復至七、八成左右。

鐘鳴時表示，市府希望藉由活動，提供30條公車路線，讓民眾輕鬆的去29個區重要得觀光景點，那這些資料在會在29日來全面性向民眾說明。

據了解，「有緣新北 公車5元走透透」的30條公車路線主要會環繞新北各大觀光景點及部分市區公車，包括581、808、781、587、704、966、801、815、橘20、575、249、藍41、778、807、981、677、862、863、953、965、856、791、788、795、666、綠12、849、947、紅26、716。

三重客運總經理李建文表示，希望這個振興方案能將客人催出來，他們也會同步推出行銷策略，民眾只要坐特定公車至觀光景點就能在他們合作的店家享受到優惠，吃的、喝的都有，盼促進庶民經濟發展。

新北市議員廖宜琨認為，規畫公車路線一定要考量帶狀性，必須將景點串連起來，不要只有點到點，否則只能刺激運量，卻沒辦法帶動觀光效益，推這種政策最關鍵的概念就是「一魚三吃」，提醒市府要注意此點。